Medio millar de mujeres judías piden a Igualdad que no se demonice a los israelíes ni se use la bandera palestina el 8M

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de un Consejo de Ministros extraordinario con motivo del 8M, en el Palacio de la Moncloa, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 500 mujeres judías han pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a las asociaciones de mujeres y organizaciones feministas que "no se demonice a la población de Israel" en los actos de "celebración" del 8M, Día Internacional de la Mujer, y piden que no se use la bandera de Palestina, algo que les resulta "totalmente incomprensible e indignante".

Así, estas mujeres consideran que, en las manifestaciones convocadas para el 8M, "alzar la bandera de Palestina, confundiéndola con Hamás, cuyos líderes han torturado, violado, mutilado y secuestrado a mujeres y niñas" es "humillar" a las mujeres y víctimas del pasado 7 de octubre, "incluso a las mujeres palestinas", según han explicado.

En la carta, piden también a las ministras del Gobierno español, que "condenen a los terroristas" y envíen un mensaje de "apoyo a las mujeres" víctimas de estos, y recalcan que "el silencio" puede ser contemplado como aceptación de los hechos, que califican de "masacre misógina y antisemita".

Además, las mujeres que firman el texto han querido recordar que "en Gaza los derechos para la mujer y comunidad LGTBI no existen" y aunque "lamentan la pérdida de vidas de mujeres y niños palestinos inocentes" aseguran que "no se puede hablar de comparar situaciones".

"No se puede hablar de comparar situaciones, el 7 de octubre y la guerra posterior desencadenada por Hamás. Solo hay que observar la forma en que mueren las personas en esta tragedia. No se puede equiparar una muerte no deseada, en un espacio de guerra, con los asesinatos premeditados del 7 de octubre, de una violencia extrema en época de paz y sin provocación ninguna", firman las mujeres judías.

Finalmente, invitan a Redondo y asociaciones feministas a "salir" de "sus prejuicios" y "reivindicar la liberación de mujeres, niños, ancianos y resto de los secuestrados".

"Para el 8 de marzo 2024, os invitamos a salir de vuestros prejuicios, reivindicar la liberación de mujeres niños, ancianos y el resto de los secuestrados, y condenar a estos terroristas misóginos que verdaderamente hacen imposible caminar para avanzar en la igualdad de género en Oriente Medio", concluyen.