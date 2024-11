La mitad de jóvenes europeos prevé que su país se involucre en un conflicto armado los próximos años, según un estudio

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los jóvenes en España, Francia, Alemania y Reino Unidos creen que sus respectivos países estarán involucrados directamente en un conflicto armado en los próximos diez años, y menos de un tercio estaría dispuesto a defender su país de forma voluntaria en caso de un ataque militar.

Además, más del 70% de los jóvenes consideran que el terrorismo es la mayor amenaza para la seguridad europea, seguido de los ciberataques, los desastres naturales vinculados al cambio climático y Rusia, según un estudio que analiza las percepciones y actitudes de los jóvenes de estos cuatro países de Europa sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del continente, el sector de defensa y su papel en la sociedad.

Se trata del informe 'Next Generation Security: A Study on How Young Europeans Perceive the Defense Sector', desarrollado por el Center for the Governance of Change (CGC) de IE University en colaboración con Airbus Defence and Space, la principal empresa aeroespacial y de defensa europea. Se ha encuestado a 3.600 personas de entre 18 y 35 años en Francia, Alemania, España y Reino Unido y se ha llevado a cabo entre mayo y junio de 2024 en colaboración con Metroscopia S.L.

"DESCONEXIÓN ENTRE EL SECTOR DE DEFENSA Y LOS JÓVENES"

Según los autores del informe, hay una desconexión entre los jóvenes y el sector de defensa. Existe, en su opinión, una desafección general y comprensión limitada de las diversas actividades que desarrolla el sector, por lo que consideran necesario educar a los jóvenes sobre el papel de esta industria en el complejo entorno geopolítico actual.

El informe determina que los jóvenes tienen poco o ningún conocimiento de los principales actores del sector, ya que el 90% no sabe el nombre de ninguna empresa privada de defensa.

Y la gran mayoría de jóvenes asocia la industria de la defensa con "tecnología militar, vehículos y electrónica", y menos del 20% la vincula con "investigación y desarrollo" o "telecomunicaciones y redes".

El 80% de los jóvenes españoles, franceses, británicos y alemanes encuestados creen que las empresas de defensa estén comprometidas con la paz, la resolución de conflictos, la defensa de la democracia o la lucha contra el cambio climático.

"Pese a la guerra de Ucrania y otros conflictos internacionales de creciente intensidad, la defensa europea sigue siendo un tema controvertido en el discurso público, marcado por un conocimiento limitado del sector. Los Gobiernos, el mundo académico y nosotros, la industria de la defensa, debemos esforzarnos en fomentar un debate público transparente y profundo sobre el papel de la defensa en la protección de los ciudadanos, la sociedad, los valores y la libertad en Europa, ha afirmado el responsable de Sostenibilidad y Comunicación de Airbus Defence and Space, Jo Mueller.

"En un mundo marcado por las tensiones geopolíticas aceleradas por la carrera tecnológica, la vulnerabilidad climática y energética, las emergencias y catástrofes, es clave disponer de un conocimiento bien informado sobre los riesgos, desafíos y las amenazas que comprometen nuestra seguridad", ha indicado la directora del Center for the Governance of Change de IE University, Irene Blázquez.