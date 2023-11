Montero sobre Ayuso: "Que no olvide que está obligada a cumplir la Ley. Y la Ley Trans y de derechos LGTBI ES LEY"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que está obligada a cumplir la ley y ha destacado que la Ley Trans y de derechos LGTBI "es ley".

"El derecho a ser es el más importante. Si tienes miedo o te discriminan por ser quien eres no accedes a otros derechos, no hay libertad. Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley. Y la Ley Trans y de derechos LGTBI ES LEY", ha asegurado en un mensaje en la red social 'X' (antes Twitter).

El mensaje de Montero ha tenido lugar después de que el Grupo Parlamentario Popular haya registrado este viernes dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

"MAYOR CLARIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA"

El objetivo, según han explicado los populares, es "dar mayor claridad y seguridad jurídica, así como eliminar algunos aspectos como la inversión de la carga de prueba sin menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y LGTBI".

Entre otros, las modificaciones buscan "corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como 'de género', que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución".

En detalle, alude a la inversión de la carga de la prueba, así como la 'discriminación por error', que es una variante de facto de la falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes. "Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de 'autodeterminación de género', ajeno a la Ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera", indica el texto sobre la normativa LGTBI.

"ACTITUD CRIMINAL"

Por su parte, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha recalcado que la actitud de Ayuso es una "actitud criminal", que "golpea los derechos humanos de las personas trans y, por tanto, la democracia, el Estado de Derecho".

A su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid "no respeta el consenso amplio y mayoritario de la sociedad" y esta medida de los populares es "un retroceso". "Un gobierno liderado por personas como Ayuso, anclada, ancladas en el pasado, anclada en la España blanca y negra, anclada en el fascismo que no respeta los derechos humanos de nadie, no pueden gobernar y la prueba está en esta intención que esta señora, de manera kamikaze, ha emprendido contra el colectivo LGTBI y contra las personas trans", ha afirmado.

Finalmente, Crambollé ha avisado a Ayuso de que no dejarán "que se exercione parte de los derechos humanos". "La sociedad entera se ha mostrado a favor", ha concluido.