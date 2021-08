Moteros ponen en marcha la campaña de sensibilización 'Gestos que salvan vidas' y crean una Red de Embajadores

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Motera para la Seguridad Vial, junto a la empresa Shiro Helmets, ha puesto en marcha este miércoles en Valencia la campaña itinerante de sensibilización 'Gestos que salvan vidas' y han creado una Red de Embajadores dispuestos a sensibilizar, concienciar, informar y promover actitudes que eviten los siniestros en carretera.

Así lo ha dado a conocer la plataforma, cuya portavoz y vicepresidenta, María José Alonso, ha indicado a Europa Press que "una maravillosa campaña itinerante" y "súper importante", con la que los participantes van a "recorrer toda España".

La plataforma propone como ejemplos de 'Gestos que salvan vidas' no realizar un viaje sin haber comprobado estado del vehículo; no ingerir alcohol, sustancias estupefacientes o medicamentos que puedan afectar a la conducción segura; no facilitar la ubicación de los controles policiales; y utilizar los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil para menores, entre otros.

Utilizar las prendas de protección adecuadas para el uso de la moto; usar los intermitentes para señalizar las maniobras; no perder de vista a los menores en zonas de baño; descansar e hidratarse bien en los viajes; mirar bien antes de cruzar un paso para peatones o que los camioneros ayuden a que otros realicen las maniobras de adelantamiento con seguridad, utilizando sus intermitentes son otros de los 'gestos' que proponen.

Respecto a la Red de Embajadores, la plataforma ha indicado que los 'embajadores' deberán poner de manifiesto su compromiso con esta iniciativa con la firma de un libro de 'embajadores'. Además, los participantes utilizarán sus motos y equipamiento como elementos visuales para difundir el mensaje de la campaña: #Gestosquesalvanvidas.