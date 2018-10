El mundo fallero se suma a la campaña 'Borinot el que no bote' de Lambda contra la LGTBfobia

Publicado 05/03/2018 18:23:15 CET

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales Lambda ha lanzado por cuarto año consecutivo su campaña 'Borinot el que no bote' para combatir la LGTBfobia durante las fiestas, una iniciativa a la que se han sumado el tejido asociativo valenciano, las asociaciones falleras, asociaciones culturales, bandas de música y ayuntamientos de diferentes localidades de la provincia.

La campaña pretende combatir la LGTBfobia y celebrar unas Fallas "más respetuosas e inclusivas" con este colectivo. La iniciativa pide que, durante las fiestas, en lugar de cantar el tradicional 'Maricón el que no bote' se use el lema 'Borinot el que no bote'.

El tejido asociativo, las asociaciones falleras, entidades culturales, bandas de música y consistorios se han sumado a esta iniciativa de Lambda mediante su difusión en los espacios de sus instalaciones.

Lambda defiende que mantener en el imaginario colectivo la palabra 'maricón' como un insulto "solo refuerza la LGTBfobia en la sociedad". La coordinadora general de la asociación, Fani Borontat, ha afirmado que "cantando frases como 'Maricón el que no bote' en las fiestas de las Fallas se perpetúa el acoso y agresiones en un futuro a las personas LGTB".

Boronat que la acogida de la iniciativa ha sido "inmejorable". "Desde principios de año, antes de promocionar la campaña, hemos recibido llamadas, mails y peticiones por redes sociales de todo tipo de personas, asociaciones y entidades para sumarse a la campaña. Por ello, queremos dar las gracias al mundo fallero por hacer de la fiesta un espacio más libre e igualitario", ha recalcado.

La campaña 'Borinot el que no bote' tiene el objetivo principal de visibilizar a la diversidad sexual, de género y familiar de manera respetuosa en la fiesta fallera.

PREMIO ARCO IRIS

Lambda es una entidad implicada durante las dos últimas décadas con el mundo fallero. Desde hace 16 años, la asociación ha convocado el Premio Arco Iris, el primer galardón valenciano que ha distinguido el trabajo de las fallas por mostrar la diversidad sexual, de género y familiar en las fiestas valencianas.

Este premio cuenta con dos galardones, uno a la falla y otro a la falla infantil, en el que puede participar cualquier categoría o sección de la ciudad de Valencia.