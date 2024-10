Nace OIKOS-Somos Casa, un juego creado por jóvenes para conocer las distintas confesiones religiosas

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto OIKOS-Somos Casa, liderado por educadores del proyecto Aurrera de la Fundación BoscoSocial de Salesianos y apoyado económicamente por la Fundación Pluralismo y Convivencia del Gobierno de España, dará a conocer las distintas confesiones religiosas.

Se trata de un juego de cartas creado por jóvenes, niños y niñas cristianos, judíos y musulmanes que tiene como objetivo contribuir a un mejor conocimiento de las diferentes confesiones y grupos religiosos, según han explicado los Salesianos en un comunicado.

Según explican, el proyecto OIKOS nace de la inquietud por conocer los conceptos fundamentales, diferencias y puntos comunes de las diferentes confesiones religiosas que conviven en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Enconcreto, según precisan, la idea surgió de la necesidad detectada entre los jóvenes del proyecto Aurrera de la Fundación BoscoSocial de Salesianos, de conocer a los diferentes grupos religiosos presentes en el barrio. Así, lanzaron un proyecto que vinculó a toda la presencia de los Salesianos en la ciudad vasca: la Parroquia San Francisco Javier, el Centro Juvenil Sansomendi y el proyecto Aurrera de la Fundación BoscoSocial.

Para realizar el proyecto y concretarlo en un juego, primero se formó a los animadores del centro juvenil Sansomendi en los conceptos fundamentales de cada religión. Con ellos se prepararon las propuestas de cartas y se seleccionaron las palabras que querían usar. Todos estos materiales fueron utilizados con los grupos de niños y niñas de Primaria y los jóvenes adolescentes tanto del centro juvenil como de los grupos de catequesis de la Parroquia San Francisco Javier.

"No es solo una herramienta pedagógica, es un proyecto de participación donde cada joven, cada niño y niña ha formado parte de lo que ha sido el resultado final, el juego OIKOS, pues el juego se ha creado desde la experiencia de los protagonistas", han explicado sus promotores.

El proyecto parte del concepto de OIKOS, una casa no totalmente cerrada, pero con tejado, hecha de ladrillos de diferentes colores que representan las diferentes religiones y con algunos ladrillos que no tienen color, que representan a las personas que no siguen a ninguna religión. Dentro está la paloma de la paz con el hilo rojo del amor, para representar la acogida.

Cada juego cuenta con 8 cartas específicas del Judaísmo, 8 del Cristianismo y 8 del Islam y con 10 cartas definidas como ladrillos comunes a las tres casas, una por cada una de las confesiones religiosas.

"Queremos traducirlo al catalán, euskera y gallego y, si es posible, al inglés y francés. Alojar todo el material en un sitio web para su difusión y uso, para seguir contribuyendo a un mejor conocimiento de las diferentes confesiones y grupos religiosos que nos rodean", ha afirmado el salesiano animador de esta iniciativa, Abel Domínguez.