El número 2 del Vaticano destaca la "serenidad" del Papa antes de su operación: "Le acompañamos con nuestras oraciones"

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, ha revelado la "serenidad" del Papa antes de su operación en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde esta tarde será sometido a una intervención quirúrgica para tratar un nódulo pulmonar, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano y recoge Vatican News.

"A todos nos ha impresionado su serenidad", ha asegurado Parolin a los periodistas durante su presencia en el congreso sobre Juan Pablo I que se celebra en la Pontificia Universidad Gregoriana, un encuentro promovido por la Fundación Vaticana Juan Pablo I, de la que Parolin es presidente, como detalla Vatican News.

Al respecto, Parolin ha revelado que habló con el Papa el lunes por la tarde. "Hablamos con mucha serenidad; de verdad, el Santo Padre es un gran ejemplo en este sentido", afirmó, al tiempo que reconoció su preocupación al respecto porque "no esperaba algo así". "Pero se trata de algo de lo que, gracias a Dios, nos hemos dado cuenta enseguida, y que, por lo tanto, podrá superarse lo antes posible" ha precisado, para añadir que, "normalmente, cuando estas cosas se detectan a tiempo, se consiguen resolver".

"Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza, naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño", ha revelado.

Por su parte, el cardenal y arzobispo de Tokio, Tarcisio Isao Kikuchi, que fue recibido este lunes por Leín XIV, ha revelado que el Papa le aseguró que se trata de una cirugía menor. "No siente dolor y decidió someterse al procedimiento lo antes posible para no alterar sus planes de visita a América Latina", detalla en sus redes sociales.

Por su parte, el arzobispo mayor de Kiev-Halych y cabeza de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, ha pedido "al Señor que le conceda una cirugía exitosa, una pronta recuperación y la fuerza para continuar su ministerio apostólico: el de ser mensajero de paz en un mundo herido por la guerra".

Los mensajes de apoyo y cercanía se ha sucedido en las últimas horas. Así, esta tarde, en torno a las 18:00 horas, el cardenal vicario Baldassare Reina presidirá el rezo del Santo Rosario en la capilla del hospital dedicada a San Juan Pablo II para expresar "la cercanía y el afecto" de la Iglesia de Roma hacia su obispo. El cardenal ha invitado a todas las comunidades parroquiales y religiosas de la diócesis a unirse en oración. El rezo del Rosario se transmitirá en directo a través de Radio Vaticano, el sitio web www.vaticannews.va y la página de Facebook, como detalla Vatican News.

Además, esta tarde, a las 21:00 horas, las comunidades agustinas de Roma se reunirán en oración por el Pontífice en el atrio de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. La propia orden religiosa del Pontífice ha puesto en marcha una iniciativa de "ramo espiritual" --en la que ya participan 39 países-- que ofrece la oportunidad de dedicar un Padre Nuestro, un Ave María, una Misa o un acto de caridad, así como de dejar mensajes en línea que se recopilarán para ser entregados al Papa.

Asimismo, el viernes 16 de octubre, a las 19:00 horas --coincidiendo con el 48.º aniversario de la elección de Karol Wojtyla al papado--, los fieles polacos se reunirán en la Plaza de San Pedro para una vigilia de oración. El momento central del encuentro será el rezo comunitario del Rosario, buscando la intercesión de San Juan Pablo II por la salud para León XIV.

EL HERMANO DE PREVOST ESPERA QUE SE RECUPERE "PRONTO"

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, y el hermano del Pontífice, Louis Prevost, también han ofrecido oraciones por el Papa. En el caso de Prevost, quien reside en Florida (EE.UU) y se encuentra actualmente hospitalizado para recibir tratamiento contra el cáncer, ha expresado su confianza en que su hermano menor se "recuperará por completo" y "continuará su misión de guiar a la Iglesia Católica".

Mientras, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) ha convocado a los presidentes de los 22 Episcopados del continente a una Jornada de Oración por la salud y "pronta recuperación" del Pontífice, con motivo de esta intervención. "Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) queremos que el Santo Padre pueda sentir que América Latina y el Caribe oran con él y por él. Que nuestra plegaria común sea expresión de cercanía filial y signo de una Iglesia sinodal que sabe caminar unida también en los momentos de fragilidad", afirman en una carta recogida por Vatican News.

Además, se pide a "cada Conferencia Episcopal que, de acuerdo a las posibilidades y circunstancias de cada Iglesia particular, animen a sus diócesis, parroquias, comunidades religiosas, seminarios, movimientos, universidades e instituciones eclesiales a celebrar una Jornada de oración por la salud del Santo Padre, especialmente a través de la celebración de la Eucaristía, momentos de adoración eucarística, así como el rezo del Santo Rosario, pidiendo todos juntos por el buen desarrollo de la intervención quirúrgica y por una pronta y plena recuperación".

Del mismo modo, esperan que esta Jornada se convierta en "una expresión concreta de unidad y comunión con el Santo Padre desde América Latina y el Caribe". "En la oración desaparecen las distancias y nos reconocemos como un solo Pueblo de Dios que acompaña, sostiene y cuida a sus hermanos, especialmente en los momentos de enfermedad y vulnerabilidad", prosigue el texto.

Desde las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM) también han expresado su "cercanía" y "solidaridad" en un mensaje firmado por el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa y presidente de la SECAM, que invita a todos los obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos de África y sus islas a "unirse en ferviente oración" por el Papa, manifestando su comunión con él mediante celebraciones eucarísticas, oraciones personales y en el seno de las comunidades eclesiales.

Asimismo, en una carta dirigida al Papa León, el Gran Maestre de la Soberana Orden Militar de Malta, Fray John T. Dunlap, ha expresado su cercanía y la de toda la Orden ante la intervención quirúrgica, encomendando al Pontífice a Nuestra Señora de Lourdes.