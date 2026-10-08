Los obispos trasladan su "pésame" a la familia de Maricarmen y piden por su "eterno descanso"

Archivo - El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha enviado su "pésame" a la familia de Maricarmen, la señora de 87 años que falleció este miércoles, dos semanas después de ser desahuciada.

"Nuestro sentido pésame a la familia y la encomendamos al Señor por su eterno descanso, como nos corresponde como pastores", ha indicado García Magán en declaraciones a medios.

Así se ha pronunciado tras participar en el encuentro informativo con el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, organizado por Nueva Economía Forum y celebrado en el Hotel Four Seasons de Madrid.