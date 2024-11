Octubre termina con 88 víctimas mortales en siniestros de tráfico, el octubre con menos muertos desde 2011

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mes de octubre ha finalizado con 83 siniestros mortales en los que han fallecido 88 personas, doce menos que en el mismo mes de 2023, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 1,5% respecto a octubre del año anterior, registrándose 37,7 millones de movimientos de largo recorrido.

Octubre de 2024 ha sido el mes que menor número de víctimas mortales se han registrado en carreteras desde 2011 y, en lo que va de año, han fallecido en las carreteras 971 personas, 23 más que en el mismo periodo de 2023.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha precisado que el 72% de los fallecidos se produjo en vías convencionales, con 63 muertos (-12 respecto a octubre de 2023), frente a los 25 que han tenido lugar en autopistas y autovías, las mismas que hace un año.

Respecto a los fallecidos por medio de desplazamiento, el departamento que dirige Pere Navarro ha destacado la reducción de muertes entre los usuarios de moto, registrándose 22 fallecidos, 13 menos que en octubre del pasado año. Por el contrario, este mes de octubre se han registrado ocho peatones fallecidos (+1), siete ciclistas (+2) y un usuario que se desplazaba en vehículo de movilidad personal (+1). También han aumentado los fallecidos en furgoneta que han pasado de uno a cuatro, y han descendido los de turismo, de 46 muertes a 41.

Por tipo de siniestro, en el mes de octubre han descendido las víctimas mortales por colisión frontal (15 frente a 25 en octubre de 2023) y colisión trasera y múltiple (8 frente a 13). Los fallecidos por salida de vía permanecen estables (35 frente a los 34 del mismo mes del pasado año).

En cuanto al uso de los sistemas de seguridad, doce de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: once usuarios de turismo y uno de furgoneta no llevaban puesto el cinturón.

Por comunidades autónomas, Andalucía (-8), Castilla y León (-9) y Galicia (-7) son las comunidades que más han reducido su siniestralidad en este mes. En cambio, la Comunidad Valenciana (+4) y Asturias (+3) son donde más se han incrementado las víctimas mortales.

Asimismo, Tráfico ha apuntado que los días con más víctimas mortales fueron el domingo 13 de octubre y el sábado 26 con 7 fallecidos cada día. Por el contrario, durante este mes solo se ha registrado un día con cero fallecidos: el miércoles 2 de octubre.

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS

Entre las 15 horas del jueves 31 de octubre y hasta las 23.59 del domingo 3 de noviembre se registraron cinco siniestros mortales en los que fallecieron cinco personas, todas ellas en siniestros que tuvieron lugar en vías convencionales y cuyo medio de desplazamientos era el turismo.

Teniendo en cuenta el tipo de siniestro, tres fueron salida de vía y una colisión. Alcudia (Baleares) Dalías (Almería), Sarria (Lugo); Xinzo de Limia (Ourense) y Boecillo (Valladolid) fueron los municipios y provincias en los que se produjeron los siniestros mortales.