Oksana Brovko (Prensa Regional Independiente de Ucrania): "Nuestros periodistas están escribiendo la historia"

Oksana Brovko advierte de la fatiga informativa sobre Ucrania y defiende el valor del periodismo local en la guerra. - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora ejecutiva de la Asociación de Editores de Prensa Regional Independiente de Ucrania, Oksana Brovko, ha hecho un llamamiento este viernes a los medios europeos para que no reduzcan la cobertura de la invasión rusa debido al cansancio de la audiencia. Además, ha recordado que la prensa independiente ucraniana no solo combate la desinformación mediante la enseñanza del pensamiento crítico, sino que asume un papel clave en la recopilación de pruebas y evidencias de crímenes de guerra.

Asimismo, ha urgido a las instituciones de la Unión Europea (UE) a agilizar la toma de decisiones y brindar un respaldo directo y menos burocrático a los medios locales, a los que ha definido como el "sistema circulatorio" de la información en el país. "Los medios locales son los que están documentando la historia de las ciudades y aldeas que están desapareciendo ahora mismo. Nuestros periodistas están escribiendo la historia", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

Antes de la invasión a gran escala, Brovko centraba su labor en el desarrollo profesional de los medios regionales y en la consolidación de un entorno democrático para la prensa ucraniana. Desde el 24 de febrero de 2022, ha organizado apoyo sistemático para más de 100 medios locales independientes. Además, es cofundadora del Fondo Internacional de Seguros para Periodistas y miembro de comités directivos en organizaciones internacionales como WAN-IFRA y WEXFO.

La periodista ha reconocido que mantener la guerra como tema de portada "no es fácil", ya que "hay demasiada información en el mundo y es complicado competir por la atención del público". Aun así, le resulta "muy triste" ver que "si mueren diez personas en Ucrania" la noticia no salta a primera plana.

En este sentido, ha recordado que Ucrania está luchando por su "derecho a vivir y el derecho a ser independientes", lo que "merece" seguir ocupando el espacio informativo. "Si los medios continuáis informando sobre esta guerra injusta, los terribles ataques rusos y la ocupación de parte de Ucrania, vuestros gobiernos nos seguirán apoyando. Y eso es vital, porque si dejamos de luchar y Rusia gana, la guerra no se detendrá", ha advertido.

Brovko viajará de Madrid a Bruselas (Bélgica), donde mantendrá reuniones con europarlamentarios. Si bien valora que "Europa y el mundo democrático" han "protegido" la prensa independiente ucraniana tras la invasión de 2022, lamenta que este apoyo se haya centrado en los medios nacionales.

"He trabajado toda mi vida con medios regionales y locales, y cuando empezó la guerra vi quiénes estaban sobre el terreno cubriendo el impacto de un misil en la calle de al lado, quiénes conocían a tus vecinos o con quién podías hablar abiertamente sobre temas de corrupción: con los periodistas locales a los que conoces, no con un reportero enviado desde Kiev", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que los periodistas ucranianos no solo recogen "testimonios para la historia", sino que también documentan crímenes de guerra. Algunos de ellos lo hacen de manera profesional, con el objetivo de llevar a los responsables rusos ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

A su juicio, Bruselas "no debe olvidarse" de los equipos y medios ucranianos pequeños y tendría que "asumir una mayor responsabilidad" con respecto a ellos. "Tenemos una larga lista de cambios legislativos que debemos aplicar aquí en Ucrania para formar parte de la UE, y lo estamos haciendo paso a paso. Pero, al mismo tiempo, necesitamos que la UE sea menos burocrática y más ágil en la toma de decisiones, porque mientras se lo piensan, nos están matando", ha incidido.

LIDERAZGO FEMENINO EN LAS REDACCIONES UCRANIANAS

La directora ejecutiva de la Asociación de Editores de Prensa Regional Independiente de Ucrania ha hablado de la 'inestabilidad estable' en la que viven los medios ucranianos, que necesitan adaptarse de inmediato para no desaparecer.

"A veces te despiertas por la mañana y ves que la redacción donde trabajabas ayer no es más que el cráter de una bomba porque hubo un ataque con misiles o drones y quedó completamente destruida. ¿Qué haces en ese caso? ¿Cerrar el medio? No. Nuestros periodistas saben a quién llamar, nuestra redactora jefa sabe qué hacer. Y nuestra organización es uno de esos lugares a los que pueden acudir y pedir ayuda", ha señalado.

Dado que la mayoría de ucranianos han sido movilizados al frente, muchas periodistas ucranianas han pasado a ejercer como líderes en las redacciones. De hecho, Brovko ha mantenido contacto con algunas que han decidido marcharse al frente para ofrecer atención médica después de asistir a alguno de los talleres prácticos de formación médica que ha organizado la Asociación de Editores de Prensa Regional Independiente de Ucrania.

"Y eso está bien para las mujeres, asumir ese rol, pero al mismo tiempo incrementa muchísimo la presión psicológica sobre nosotras. Por eso es cada vez más importante construir comunidades de liderazgo femenino para apoyarnos entre nosotras. En Ucrania hemos creado una comunidad de mujeres dentro del sector de los medios de comunicación y veo cómo cobra más fuerza mes a mes", ha explicado.

LOS PERIODISTAS UCRANIANOS, "COMPLETAMENTE EXHAUSTOS"

En términos generales, la periodista ha puesto de manifiesto que las historias que cubren sus colegas -entrevistas a víctimas de la guerra y a evacuados o coberturas de funerales- les dejan "completamente exhaustos". Al mismo tiempo, afrontan su propio trauma, ya que muchos de ellos también han perdido a familiares y amigos, o sus casas, en los últimos años.

En este sentido, admite que no tiene una "fórmula mágica" para afrontar esta situación y que, si bien siempre está la opción de recibir apoyo psicológico, "no todo el mundo la solicita". En su opinión, es "vital" tener cerca "a alguien que se dé cuenta de que necesitas esa ayuda". En su caso, su respuesta es "mantenerse ocupada", ya que, si piensa en lo "difícil" que es la situación, se va "rompiendo" cada vez más.

INCENTIVAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Para garantizar la continuidad de la información de proximidad en un contexto de guerra, la Asociación de Editores de Prensa Regional Independiente de Ucrania puso en marcha el programa 'Stronger Together', una iniciativa orientada a fortalecer la sostenibilidad operativa, económica y tecnológica de los medios locales independientes.

En agosto, presentaron doce investigaciones que abarcan desde el gasto público y la propiedad local hasta la ocupación, la colaboración y las redes relacionadas con Rusia. Son una muestra de las 161 que se han llevado a cabo durante el último año en 18 redacciones locales ucranianas.

Brovko ha resaltado que la guerra también ha acelerado "muchos avances" en las redacciones. Entre ellos, ha citado el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) "ante la enorme falta de personal" para "revisar documentos, contrastar información, recopilar análisis o revisar presupuestos". "Esto no sustituye al periodismo; le da al periodista la oportunidad y el tiempo de hacer verdadero periodismo", ha explicado.

Aun así, también ha reconocido que la IA ha influido en el aumento de la propaganda, sobre todo en las redes sociales. Ante este escenario, ha recalcado que los medios ucranianos "han aprendido una lección": que no se puede combatir cada acto de propaganda, pero que sin embargo sí que se puede enseñar a la audiencia a desarrollar su pensamiento crítico.

"La tecnología va a seguir evolucionando, con o sin nosotros, y lo crucial es que el lector sepa cómo gestionar la información que recibe. Si ven un titular amarillista o emocional en Instagram o TikTok, que se pregunten por qué es así y si alguien intenta influir en ellos, y que sepan cómo verificarlo", ha subrayado.