Las ONG ecologistas tildan la COP31 de "fracaso colosal" y piden avanzar fuera del bloqueo de la ONU. - SEO/BIRDLIFE

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones ecologistas y de derechos humanos en España --Amnistía Internacional, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife-- han coincidido en calificar como un "fracaso" y una "parálisis" el cierre sin acuerdo político de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), emplazando a los gobiernos comprometidos a impulsar el abandono de los combustibles fósiles en foros paralelos como la iniciativa de Santa Marta o mediante una reforma de las reglas de consenso de Naciones Unidas.

La COP31, celebrada en la ciudad turca de Antalya bajo copresidencia de Turquía y Australia, ha concluido este domingo sin adoptar una declaración política final (el denominado Pacto de Antalya) tras prolongarse casi 48 horas sobre el horario previsto, convirtiéndose en la conferencia climática más larga de la historia.

Las negociaciones encallaron por la negativa de los países productores de petróleo a incluir referencias explícitas al abandono de los combustibles fósiles y por la falta de acuerdo sobre la financiación climática para los países en desarrollo, dejando aplazadas las decisiones clave hasta la próxima conferencia de 2027 en el Pacífico y la COP32 de Adís Abeba (Etiopía).

Por su parte, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han valorado el liderazgo y las propuestas de España en la negociación -aunque reclamando más financiación y fechas concretas-, mientras que Ecologistas en Acción ha denunciado el conflicto de intereses que supone el patrocinio global de la cumbre por parte del banco español BBVA.

LA COP31, UN "FRACASO COLOSAL" PARA AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional ha calificado la conclusión de la COP31 como un "fracaso colosal". Aunque la entidad considera que los países "hicieron bien" en rechazar la "traición" que Turquía y Australia "intentaron hacer pasar por acción climática", ha lamentado que no se lograran avances hacia la eliminación gradual de los combustibles fósiles, ni financiación para la adaptación, las pérdidas y los daños, ni medidas de transición justa por la "obstrucción" de Estados de altos ingresos.

La asesora de políticas de justicia climática de la organización, Ann Harrison, ha emplazado a los gobiernos a lograr una eliminación gradual, rápida y financiada de las energías sucias en la próxima Conferencia Internacional sobre la Transición Justa para Abandonar los Combustibles Fósiles en el Pacífico y en la COP32 de Adís Abeba (Etiopía). "Los gobiernos deben ahora cumplir lo que la COP31 no logró", ha recalcado.

AMIGAS DE LA TIERRA HABLA DE "PARÁLISIS MULTILATERAL"

Por su parte, Amigas de la Tierra ha denunciado el "colapso" de la Cumbre del Clima de Antalya. Ante lo que ha descrito como una "parálisis multilateral", la ONG ha exigido a los gobiernos comprometidos que actúen al margen del "bloqueo" de la ONU mediante alianzas como la iniciativa de Santa Marta, al tiempo que ha criticado a la copresidencia de Turquía y Australia por eliminar metas de financiación para adaptación y dar cabida a "falsas soluciones" como la captura de carbono.

"La justicia climática exige que la ciencia y la equidad vayan de la mano y no dejaremos de decirlo alto y claro", ha recalcado la responsable de Justicia Climática y Energía de la entidad, Cristina Alonso.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CREE QUE ES "UNA DE LAS COP MÁS DESASTROSAS"

Ecologistas en Acción ha calificado la COP31 como una de las "más desastrosas desde el fracaso de Copenhague (Dinamarca)", es decir, la de 2009. En este sentido, la organización ha atribuido el bloqueo a los países productores de petróleo, a las prioridades de la presidencia turco-australiana y a la incapacidad de la UE para aportar financiación climática, al tiempo que ha denunciado el conflicto de intereses que supone que el banco español BBVA figure como socio bancario global del evento "pese a ser la segunda entidad del Estado que más financia a la industria fósil".

El responsable de Clima y Energía de la organización, Javier Andaluz, tilda de "gran noticia" que no se haya aprobado el texto, ya que desde su punto de vista "habría sido mucho peor mentir e impulsar tecnologías demasiado costosas desde el punto de vista económico, social y ambiental".

"Sin embargo, es inadmisible que muchos gobiernos jueguen con nuestro futuro. Estas cumbres deberían ser el lugar en el que actuar con responsabilidad, pero esta ha mostrado la falta de ética de todos los países: desde una Europa incapaz de aportar la financiación adecuada, pasando por una presidencia que ha hecho más por los lobistas que por las renovables, hasta unos países productores de petróleo que secuestran los debates y nos engañan pidiendo extraer aún más fósiles", ha lamentado.

"PARÁLISIS" TAMBIÉN PARA GREENPEACE

A su vez, Greenpeace ha tildado lo sucedido en Antalya de "parálisis espeluznante". La directora ejecutiva de la organización para España y Portugal, Eva Saldaña, ha valorado el paso adelante dado por el Gobierno español al proponer un plan de abandono fósil, aunque ha reclamado que se concrete con financiación adecuada y una fecha límite innegociable fijada en 2040, exigiendo además a quien gobierne tras las elecciones del 29N cortar la dependencia energética y hacer tributar a la industria petrolera.

"Gobierne quien gobierne tras las próximas elecciones, los intereses de la ciudadanía española exigen cortar de raíz nuestra dependencia fósil y llegar a la COP32 con compromisos ambiciosos en financiación, no con propaganda", ha subrayado.

PARA WWF, LA COP31 SE HA QUEDADO "CORTA"

Por otro lado, WWF ha lamentado que la COP31 haya concluido con dos días de retraso y que se haya quedado "corta" al no implementar lo que considera como los recortes urgentes de emisiones ni mencionar siquiera los combustibles fósiles en los borradores finales.

No obstante, el responsable del programa de Emergencia Climática de WWF España, Sergio Bonati, ha valorado positivamente el "liderazgo" ejercido por el Gobierno español en las negociaciones --tras anunciar una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, sumarse al compromiso de electrificación y plantear nueva financiación--, aunque ha reclamado que dicho impulso se traduzca ahora en medidas concretas dentro del país.

"Aunque estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío, es importante reconocer que nuestro país se ha situado entre quienes buscaban impulsar una mayor ambición climática. Ahora es fundamental que este liderazgo internacional se traduzca también en medidas concretas y ambiciosas dentro de nuestras fronteras", ha recalcado.

SEO/BIRDLIFE PIDE ELIMINAR LA EXIGENCIA DE UNANIMIDAD EN LAS COP

Asimismo, SEO/BirdLife ha reclamado reformar el sistema de toma de decisiones de las cumbres del clima de la ONU para eliminar la exigencia de unanimidad y permitir que avancen amplias mayorías. "La búsqueda del consenso debe garantizar la participación de todos, no permitir que una minoría paralice indefinidamente la respuesta colectiva. Igual que ocurre en otros tratados, tiene que existir la opción de aprobar textos por mayorías", ha recalcado la organización.

A su vez, la entidad ha valorado el papel activo de España en la cumbre --que anunció la movilización de 45 millones de euros para adaptación, pérdidas y daños y observación meteorológica--, aunque ha advertido de que esa partida solo da continuidad a compromisos previos y ha exigido al Gobierno recursos públicos adicionales y políticas nacionales coherentes.