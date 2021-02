Organizaciones provida apelan al voto en conciencia de los senadores contra la Ley de Eutanasia: "Va a ser perversa"

La Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad entrega una carta-manifiesto en la que aboga por los cuidados paliativos

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las 150 organizaciones que constituyen la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad han entregado este 24 de febrero a los senadores una carta-manifiesto en la que se apela a su voto en conciencia en contra de la Ley de la Eutanasia ya que, como ha afirmado Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea One of Us --una de las organizaciones que componen la Asamblea--, la futura legislación "va a ser perversa".

"El proyecto va a fracasar pero nos va a hacer mucho daño", ha asegurado en rueda de prensa tras el acto de entrega celebrado en el Senado. "El tiempo nos va a dar la razón", ha añadido Mayor Oreja quien ha lamentado en su intervención, recogida por Europa Press, la falta de debate al respecto. "Lo fundamental es que no nos callemos, no ha habido debate pero desapareceremos el día que desaparezca la ley", ha vaticinado.

Mayor Oreja también ha señalado que España es el único país del entorno de la Unión Europea que contará con una ley que ha calificado de "ilegítima" y "mala". "Va a hacer mucho daño y va a sacar de muchas familias lo peor que tiene cada una de ellas. Los que van a aprobar la ley no son conscientes de lo que va a significar en muchas familias españolas", ha alertado, al tiempo que ha recordado que "el médico no está para matar sino para curar" y ha reclamado "una apuesta real y efectiva" por los cuidados paliativos en España.

De cara al futuro, si finalmente es aprobada, Mayor Oreja ha adelantado que "estimularán todas las iniciativas posibles" como alentar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de las instancias competentes y estudiar la posibilidad de presentar un recurso propio a través del Defensor del Pueblo.

También ha señalado que, desde la Asamblea por la Vida, van a valorar la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular para conseguir una Ley Integral de Cuidados Paliativos, cuyos servicios sean previos y obligatorios a toda petición de eutanasia.

Asimismo, como se detalla también en el Manifiesto, se organizará "un gran evento" de rechazo a la ley y de exigencia de los cuidados paliativos, en el marco de las condiciones de seguridad ante la Covid-19 exige, además de promover en el marco de la Asamblea de Asociaciones la objeción ciudadana a la aplicación de la ley. "Todo lo que se haga es poco, es un debate de orden social", ha afirmado.

A la rueda de prensa han asistido las organizaciones que han impulsado esta iniciativa: Asociación Católica de Propagandistas, Federación Europea One of Us, Fundación Villacisneros, Foro de la Familia, e-Cristians, Federación Española de Asociaciones Provida, Asociación Cristianos en Democracia y Fundación Valores y Sociedad.

El manifiesto entregado, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "legislar sobre la muerte, cuando España vive la época más mortífera después de las secuelas de la Guerra Civil, cuando esta mortalidad, más de 80.000 personas, castiga sobre todo a las personas de más de 65 años, en lugar de legislar para mejorar la prevención, el control y las prestaciones sanitarias, es un escándalo y una grave irresponsabilidad".

"Tal como está planteada la eutanasia ni es un derecho ni es signo de libertad, porque no existe tal cualidad cuando la opción es sufrir o que el médico te mate. Ningún jurado, ningún juez admitiría que esta es una opción libre", prosigue el texto.

A juicio de los firmantes del manifiesto, "la ley de la eutanasia aumentará la ya de por si grave desigualdad, porque quien pueda pagarlo acudirá a los cuidados paliativos, mientras nuestros compatriotas con menos ingresos se verán reducidos a la opción a que los condena la ley, sufrir o la muerte a manos de un médico". Por ello, piden a los senadores que rechacen "la ley tal y como está redactada y de la forma en que ha sido elaborada con una escandalosa ausencia de un mínimo debate social".

El acto de entrega ha tenido lugar en la Sala Clara Campoamor del Senado. La Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, constituida el pasado mes de enero, acoge a 150 organizaciones de la sociedad civil en defensa de la vida y la dignidad de cada ser humano.