El Papa en la apertura del Sínodo de los Jóvenes: "Sintámonos libres de cambiar nuestras convicciones"

Pide que el resultado de este encuentro sirva para inspirar a "todos los jóvenes, sin excluir a ninguno"

El Papa Francisco se ha dirigido este miércoles a los participantes en el Vaticano en el Sínodo de los Jóvenes, durante la inauguración de las sesiones, para pedirles que se sientan libres de "acoger" y "comprender a los demás. "Por lo tanto, de cambiar nuestras convicciones y posiciones", ha señalado.

En este sentido, ha avisado de la importancia de que este Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes sea "un auténtico proceso de discernimiento". "No es un lema publicitario, no es una técnica organizativa, ni una moda de este Pontificado, es una actitud interior arraigada en un acto de fe", ha dicho para añadir que la escucha no puede limitarse a las palabras intercambiadas en los trabajos sinodales.

Francisco ha recordado precisamente que de los trabajos preparatorios del Sínodo se desprendió que la Iglesia está "en falta de escucha", también frente a los jóvenes que "a menudo sienten que la Iglesia no les comprende en su originalidad y no les acoge por lo que realmente son y, a veces, se siente rechazados.

Así, ha pedido que no se de una respuesta "precocinada". "Salgamos de los prejuicios y de los estereotipos --ha dicho--. Las relaciones intergeneracionales son un campo donde los estereotipos encuentran cabida con gran facilidad".

Pero la responsabilidad del Sínodo, según Francisco, es no contradecir a los jóvenes y, además, demostrarles que tienen razón y que de verdad vale la pena y no es pérdida de tiempo. "Vale la pena agarrarse de este barco de la Iglesia que a través de las tempestades despiadadas del mundo sigue ofreciendo a todos refugio y hospitalidad; vale la pena ponerse a la escucha unos de otros, vale la pena nadar contra corriente y apuntarse a los valores altos, la familia, la fidelidad, el amor, la fe, el sacrificio, el servicio y la vida eterna", ha señalado.

HABLAR CON VALENTÍA

El Papa ha invitado a todos ha hablar con "valentía" y "parresía", aunando libertad, caridad y verdad. Por ello, ha defendido la crítica honesta transparente y constructiva frente a los "chismes", "comentarios" y "prejuicios".

También ha pedido a los jóvenes que superen la tentación de pensar que los adultos ya están superados, obsoletos y antiguos y a los adultos, de percibir a los jóvenes como inexpertos. "Todo esto puede constituir un obstáculo fuerte para dialogo y encuentro entre generaciones", ha advertido para asegurar que si se logra superar este peligro, se puede construir una "alianza" generacional.

ACABAR CON LA "PLAGA" DEL CLERICALISMO

Además, el Pontífice reclama que se supere con dedicación la "plaga" del clericalismo, una "perversión" que es "la raíz de muchos males en la Iglesia, por la que deben pedir "humildemente" perdón y crear las condiciones para que no se repita.

Igualmente, ha instado a no dejarse tentar por la profecía de las desventuras y mantener la mirada fija en el bien, que a menudo "no hace ruido no sale en los blogs, ni en las primeras paginas de los periódicos".

Y sobre el resultado del Sínodo, no quiere que sea "un documento solo leído por pocos y criticados por muchos" sino propuestas pastorales concretas.

"Debe hacer brotar las sueños, suscitar profecías, hacer florecer la esperanza, estimular confianza, vendar las heridas, hacer aprender a unos de otros y suscitar un imaginario positivo que ilumine las mentes, caliente los corazones, de fuerza a las manos e inspire a los jóvenes, a todos los jóvenes, sin excluir a ninguno, la visión de un futuro pleno del gozo del evangelio", ha concluido.