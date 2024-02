El Papa convoca del 2 al 27 de octubre la sesión definitiva del Sínodo

ROMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha convocado del 2 al 27 de octubre la segunda sesión del Sínodo en el que se discutirá de temas como el papel de la mujer y su posible acceso al diaconado, la atención a las "personas LGBTQ+", el ejercicio de la autoridad en la Iglesia o la gestión de los abusos.

Según ha informado la Secretaría General del Sínodo, los trabajos del Sínodo sobre la Sinodalidad en torno al tema 'Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión' estarán precedidos de dos días de retiro espiritual, del 30 de septiembre al 1 de octubre (los participantes llegarán el 29 de septiembre).

El Papa también ha establecido la formación de grupos de estudio para profundizar en algunos de los temas surgidos durante la sesión anterior, que estarán conformados entre los correspondientes dicasterios de la Curia Romana y la Secretaría General del Sínodo, que los coordinará.

El Pontífice ha emitido un quirógrafo - que ha difundido la Oficina de Prensa del Vaticano- para sellar la colaboración entre los dicasterios curiales y la Secretaría del Sínodo y ha recordado que en la Constitución sobre la Curia Romana, 'Praedicate Evangelium', se lee que "la vida de comunión dona a la Iglesia el rostro de la sinodalidad".

Por ello, el Papa ha dispuesto que "los dicasterios de la Curia Romana colaboren, según sus respectivas competencias específicas, en la actividad de la Secretaría General del Sínodo, constituyendo grupos de estudio para iniciar, con método sinodal, la profundización de algunos de los temas surgidos" en la primera sesión del Sínodo de los Obispos. "Estos grupos de estudio se constituirán de común acuerdo entre los dicasterios competentes de la Curia Romana y la Secretaría General del Sínodo, a la que se confía la coordinación", ha señalado el Pontífice.

Ya en el documento 'Hacia octubre de 2024' de la Secretaría General del Sínodo, publicado el 11 de diciembre de 2023, se subrayaba que la próxima asamblea se centraría en cómo vivir la sinodalidad a todos los niveles en la Iglesia. Ahora, la decisión del Papa deja claro que algunos de los temas más significativos surgidos de la escucha a las Iglesias requieren una mayor profundización teológica, canonística y pastoral según una modalidad sinodal en la que participen expertos de todos los continentes y de los dicasterios de la Curia Romana según sus competencias.

Actualmente, se está definiendo qué grupos de estudio se crearán y sobre qué temas. El informe de síntesis votado al final de la sesión del pasado mes de octubre indicaba algunos de ellos, como la actualización de algunas normas canónicas, la formación de los ministros ordenados, las relaciones entre los obispos y las órdenes religiosas, la investigación teológica y pastoral sobre el diaconado.

Las aportaciones de los grupos de estudio, por lo que se deduce del documento de la Secretaría General publicado en diciembre y del quirógrafo papal de hoy, serán instrumentos útiles para la reflexión de la Iglesia en su conjunto, pero no constituirán directamente el tema de discusión de la próxima sesión del Sínodo, que se centrará en la sinodalidad como tal, expresión de comunión en la vida de la Iglesia.

La Secretaría General del Sínodo, dirigida por el cardenal Mario Grech, coordinará los trabajos con los dicasterios. Es un organismo que no forma parte de la Curia romana, pero que también está directamente subordinado al Papa.

Francisco también ha nombrado a seis nuevos consultores de la Secretaría General del Sínodo, que se suman a los diez actuales. Los nuevos consultores son: monseñor Alphonse Borras, vicario episcopal de la diócesis de Lieja (Bélgica); Gilles Routhier, profesor de Teología en la Université Laval (Canadá); Ormond Rush, profesor asociado de Teología en la Australian Catholic University; sor Birgit Weiler, M.M.S., profesora de Teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú; la profesora Tricia C. Bruce, Presidenta electa de la Association for the Sociology of Religion; y Maria Clara Lucchetti Bingemer, profesora de Teología en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.