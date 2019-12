El Papa critica los cristianos "tibios" y "sin consistencia" que se "lavan las manos" ante los desafíos actuales

Publicado 16/12/2019 14:48:16 CET

ROMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha criticado las actitudes de los cristianos "tibios" y "sin consistencia" que se "lavan las manos" ante los desafíos actuales al tiempo que ha puesto el ejemplo de los que "colocan" a las personas sin hogar o los que huelen "mal" en un "rincón", lo que ha calificado de actitud "peligrosa".

"No solo Pilatos se lavó las manos; también estos se lavan las manos: 'No sabemos'. No entrar en la historia de los hombres, no involucrarse en los problemas, no luchar por hacer el bien, no luchar para curar a tanta gente que tiene necesidad... Mejor no. No nos manchemos", ha dicho Francisco.

El Pontífice ha definido estas actitudes como "hipócritas de educados" en alusión a quienes colocan "en un rincón a la gente, porque es gente sucia" o quienes piensan "yo delante a esto me lavo las manos porque son sus asuntos".

El Papa ha hecho estas consideraciones durante la homilía de la misa que ha celebrado este lunes en la Casa Santa Marta en la que reflexionado sobre el pasaje del Evangelio de San Mateo en el que Jesús dialoga con los jefes de los sacerdotes que le preguntan con qué autoridad enseña en el templo.

El obispo de Roma ha manifestado que hay "muchos cristianos se lavan las manos" ante a los desafíos de la "cultura", la "historia" y de "las personas" de hoy en día, como también ante los desafíos "más pequeños".

"Cuántas veces sentimos al cristiano tacaño delante a una persona que pide limosna y no la da: 'no, no doy porque estos se emborrachan'. Se lavan las manos. Yo no quiero que la gente se emborrache y no doy limosna. 'Pero no tiene para comer'. 'Asunto suyo: yo no quiero que se emborrachen'. Lo escuchamos tantas veces, tantas veces. Colocar a Dios en el rincón y lavarse las manos son dos actitudes peligrosas, porque es como desafiar a Dios. Pensemos qué ocurriría si el Señor nos colocara en el rincón. Nunca entraríamos en el paraíso. Y ¿qué sucedería si el Señor se lavara las manos con nosotros? Pobrecillos", ha dicho el Papa.

Francisco ha determinado que estas son las "actitudes de los cristianos tibios" y "sin consistencia" que colocan "en el rincón a Dios" al pensar o "me haces esto o no iré más a una Iglesia". "¿Y qué responde Jesús? Ve y arréglatelas", ha alertado el Papa.