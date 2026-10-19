El Papa habla con Zelenski por teléfono sobre la petición de una tregua para permitir ayuda humanitaria

Archivo - El Papa recibe en audiencia al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Castel Gandolfo, el 9 de diciembre de 2025. - VATICAN NEWS - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha conversado este lunes por teléfono con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con quien ha abordado la "grave situación" en la ciudad de Oleshki, en la provincia de Jersón, y ha recordado la petición de un alto el fuego.

Según ha informado la Oficina de la Santa Sede en un comunicado, León XIV se ha referido a su solicitud de una tregua para permitir la entrada de ayuda humanitaria al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien el Pontífice también conversó telefónicamente el viernes.

El Papa también ha manifestado a Zelenski su esperanza de que la cooperación entre ambas partes permita la llegada de alimentos y ayuda médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil. De igual modo, ha reafirmado el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la paz.

Por su parte, Zelenski le ha deseado al Papa una "recuperación completa y rápida" tras su cirugía de un tumor maligno en el pulmón y le ha agradecido que "recuerde a Ucrania y rece por nuestro pueblo".

En un mensaje en la red social 'X', Zelenski ha indicado que durante su conversación el Papa le ha detallado "la escalada" de los ataques de Rusia contra ciudades ucranianas y la "catástrofe humanitaria" en Oleshki.

"Por supuesto, también discutimos todos los desafíos y amenazas de seguridad actuales, incluida la falta periódica de advertencias de nuestros socios sobre ataques con misiles balísticos rusos", ha agregado Zelenski.

El Papa ya ha mantenido varios contactos con el mandatario ucraniano durante su pontificado. La primera vez que conversaron fue el 12 de mayo de 2025, cuatro días después del cónclave en el que León XIV fue elegido Papa. Desde entonces, se han reunido en persona o han hablado por teléfono en otras cinco ocasiones.