El Papa León XIV advierte de las "dificultades" a las que se enfrenta la juventud con "miedo" ante un futuro "incierto"

El Papa saluda a los participantes del Congreso Internacional sobre capellanía escolar y universitaria. - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha lamentado las "dificultades" a las que se enfrentan los jóvenes en la actualidad, experimentando "miedo" ante un futuro "incierto" y ha invitado a las escuelas y universidades católicas a ser "hogar" de acogida para ellos.

"¡Cuántos estudiantes también experimentan dificultades existenciales! Familias heridas, soledad digital, sentimientos de insuficiencia o miedo ante un futuro aparentemente incierto. Muchos transitan por los pasillos de nuestras escuelas y universidades, tal vez sintiéndose anónimos. ¡Qué importante es que las escuelas y universidades católicas sean, ante todo, un hogar, un lugar familiar donde se les espera!", ha exclamado el Pontífice.

Así se ha pronunciado este jueves en su discurso a cerca de 1.000 participantes en un congreso internacional sobre capellanía escolar y universitaria, organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano de jueves a viernes.

El Papa ha avisado de que "muchos" jóvenes hoy en día están "paralizados por el miedo a cometer errores", a "no cumplir con las exigencias", a ser "incomprendidos" o a "no estar a la altura de las expectativas".

"Vivimos en una cultura centrada en el rendimiento que constantemente compara y clasifica a las personas, a veces sin piedad. Una meritocracia mal concebida conduce, en última instancia, a la falta de respeto. Por esta razón, muchos se rinden incluso antes de intentarlo", ha alertado.

Ante esta situación, ha animado a las escuelas y universidades a ayudar a los jóvenes "a ser protagonistas de una nueva forma de vida en el mundo, constructores de fraternidad y de una sociedad más justa", así como a inculcarles confianza en sí mismos y a valorar sus preguntas.