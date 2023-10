El Papa llama al periodista Henrique Cymerman para preocuparse por la guerra entre Israel y Hamás

Francisco sugiere que algún amigo suyo podría estar entre las víctimas



MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha llamado este sábado por teléfono a un periodista israelí amigo, Henrique Cymerman, para manifestarle su cercanía y, a través de él, al pueblo israelí, golpeado por el ataque de Hamás.

"Estoy muy cerca de usted", ha afirmado Francisco, que ha señalado que el nuevo estallido del conflicto en Gaza es "cómo volver 50 años atrás".

Según el audio y el video de la conversación telefónica de unos tres minutos grabada y difundida por Cymerman, cuando el periodista le pregunta a Francisco si sabía que había muchos argentinos entre las víctimas, el Papa contestó: "Lo sé, lo sé y que algún compañero mío seguramente habrá por ahí".

El periodista también ha explicado al Papa que ha hablado con el presidente palestino, Mahmud Abbas, y que le ha instado a distinguirse de Hamás , porque "lo que han hecho no tiene nombre". Francisco, por su parte, le ha respondido que cree que "ya nadie le hace caso".

Henrique Cymerman, corresponsal de Mediaset, ha explicado cómo fue esa llamada con el pontífice y qué hablaron durante estos minutos.

"El sábado estábamos en el sur de Israel, cerca de la frontera, cubriendo los combates y escuchando los sonidos de la guerra en los dos lugares. Esperábamos un directo en un café cuando sonó mi móvil y vi que me estaban llamando desde Italia. La única persona que yo conozco que vive en Italia es el Papa, contesté inmediatamente y vi que era él. Me dijo su mensaje: 'Estoy muy cerca de ustedes'. Ese era el mensaje que el Papa quería dar. A partir de ahí me dijo que esta terrible situación nos devolvía 50 años atrás. Hablamos de los secuestrados, 23 argentinos israelíes que vivían en los kibutz de la frontera. Son kibutz en los que mayoritariamente se habla en castellano. Es gente que viene de América, sobre todo de Argentina y algunos brasileños", exponía el corresponsal de 'Cuatro' y de 'Telecinco'.

"El Papa me dijo que teme tener un amigo entre las víctimas argentinas, me invitó a traer una delegación de familiares de los secuestrados israelíes al Vaticano para verle en los próximos días", explicó el periodista que se encuentra en la frontera de Israel.

GARANTIZAR CORREDORES HUMANITARIOS

Este domingo, Francisco ha hecho un llamamiento a liberar a los rehenes en manos de Hamás y a garantizar corredores humanitarios para la población de la Franja de Gaza ante el conflicto bélico activo entre Israel y Hamás.

"Basta. Las guerras son siempre una derrota", ha clamado el Sumo Pontífice tras el Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde ha pedido que "no se derrame más sangre inocente", lamentando que "ya han muerto tantos".

Francisco ha señalado que sigue "con gran dolor" lo que sucede. "Renuevo el llamamiento por la liberación de los rehenes y pido encarecidamente que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y los civiles no sean víctimas del conflicto", dijo Francisco.

"Hermanos y hermanas, ya han muerto muchos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta ya", ha concluido el Papa.