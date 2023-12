El Papa a los organizadores del Concierto de Navidad con los pobres: "Pasar del 'para' al 'con' los pobres"

ROMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha agradecido la iniciativa del 'Concierto de Navidad con los pobres', que se celebra este viernes 15 de diciembre y que cuenta con 3.000 sitios reservados para personas sin hogar, migrantes y otras personas vulnerables.

"Este es un concierto con los pobres. Con los pobres. Esto es decisivo. Este 'con' es la clave. Pasar del 'para' al 'con'. Pasar del 'para' los pobres al 'con' los pobres. Se parte del 'para', pero queremos llegar al 'con'. Y esto es cristiano", ha subrayado el Pontífice en su saludo a los organizadores del evento, a los que ha recibido en la Sala Clementina del Vaticano.

Según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', las personas en situación de vulnerabilidad son los "invitados de honor" de este concierto en el que están llamados a participar a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad y de numerosas asociaciones de voluntarios. Al final del concierto se les entregará una caja con una cena y otros artículos de primera necesidad.

"Les agradezco porque, involucrando a tanta gente, logran ofrecer un concierto gratuito a miles de personas indigentes, y con la música ofrecen un momento de encuentro, de compartir, y luego la comida y los cobertores; en una palabra: fraternidad. Esto es muy coherente con el mensaje de Navidad", ha destacado Francisco.

En su mensaje a los organizadores de este evento, que nació de una idea de Riccardo Rossi y Gualtiero Ventura, y que es organizado por Nova Opera con la dirección artística del maestro Marco Frisina, el Papa ha aclarado que "la música no es suficiente, las luces no son suficientes, los adornos, no" sino que "se necesita la oración".