El Papa pide a las nueras que hagan felices a las suegras, a las que advierte: "Tened cuidado con la lengua"

ROMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido a los nueras que hagan que sus suegras tengan una vejez feliz pero también ha lanzado a éstas una advertencia: "Tened cuidado con la lengua. La lengua es uno de los pecados más feos de las suegras", ha reflexionado durante la audiencia general de este miércoles al analizar la figura bíblica de Rut, que se negó a abandonar a su suegra tras la muerte de su marido.

En su alocución el Papa ha comentado, además, que la suegra es casi un "personaje mítico". "No digo que la imaginamos como si fuera un diablo, pero siempre se representa en modo negativo", ha apuntado.

Así, Francisco ha ofrecido algunos consejos a las nueras para que mantengan una buena relación con sus suegras. "Revisa la relación con tu suegra. Sí, a veces son mujeres un poco especiales, pero han dado la vida a tu pareja. Hazla feliz, que viva la vejez con felicidad", ha aconsejado. Según el Papa, una de las cosas que más ayudan a las suegras "es poder ver a los nietos. "Cuando sus hijos tienen hijos, ellas viven", ha recalcado.

El Pontífice ha retomado este miércoles la agenda prevista en el Vaticano, después de suspender sus citas de este martes por consejo médico, aunque se ha hecho evidente la gonalgia aguda que sufre en la rodilla derecha y que le impide desplazarse con normalidad.

"Me despido de vosotros sentado porque esta rodilla no termina de curarse y no puedo estar de pie mucho tiempo: discúlpame por esto", ha señalado al terminar la audiencia general de este miércoles antes cientos de fieles. Francisco ha accedido con gran dificultad al palco instalado en la plaza de San Pedro del Vaticano