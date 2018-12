El Papa reivindica líderes políticos con capacidad de diálogo también con "el enemigo"

Publicado 03/12/2018 16:57:48 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha reivindicado la importancia de que los líderes políticos tengan una nueva mentalidad que cuente con capacidad de diálogo y que estén dispuestos "a sentarse con sus enemigos en una misma mesa".

"No son líderes de paz aquellos políticos que no saben dialogar y ponerse al frente: un líder que no se esfuerza en acudir al encuentro del 'enemigo', de sentarse con él en una misma mesa, no puede conducir a su pueblo hacia la paz", ha dicho el Pontífice.

Francisco ha realizado estas declaraciones durante la audiencia que concedió a los miembros de la Asociación Rondine-Ciudadela de la Paz, con motivo de su 20 aniversario, a los que recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano este lunes. Se trata de una asociación italiana comprometida con la reducción de los conflictos armados en el mundo cuyo objetivo es conseguir un mundo sin conflictos armados.

Para el Papa, este fin pasa por que los políticos dejen de ver en el otro al "enemigo" y de ir al encuentro de aquel a quien supuestamente hay que combatir. "Es necesario humildad, porque la paz, de hecho, es responsabilidad de cada ciudadano", ha señalado.

Durante su alocución, el Pontífice ha apoyado el proyecto 'Líderes por la Paz', que esta asociación presentará el próximo 10 de diciembre en la ONU con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El objetivo es proveer formación a los nuevos líderes globales para que sean capaces de intervenir en los principales lugares de conflictos armados para promover el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y políticas pacíficas.