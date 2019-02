El Papa: "La Vida Consagrada es encontrar a Dios en las cosas concretas"

Publicado 02/02/2019 19:48:36 CET

ROMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha señalado que la Vida Consagrada "es encontrar a Dios en las cosas concretas" durante la celebración Eucarística con ocasión de la XXIII Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en la Fiesta de la Presentación del Señor.

En este contexto, ha afirmado que la Vida Consagrada es "alabanza que da alegría al pueblo de Dios, visión profética que revela lo que importa" y que "no es supervivencia, es vida nueva". "Es un encuentro vivo con el Señor en su pueblo. Es llamada a la obediencia fiel de cada día y a las sorpresas inéditas del Espíritu. Es visión de lo que importa abrazar para tener la alegría: Jesús", ha precisado.

"Dios nos llama a que lo encontremos a través de la fidelidad en las cosas concretas: oración diaria, la misa, la confesión, una caridad verdadera, la Palabra de Dios de cada día", ha dicho el Papa.

En su homilía, el Santo Padre ha recodado que "Jesús va al encuentro de su pueblo". "Es la fiesta del encuentro: la novedad del Niño se encuentra con la tradición del templo; la promesa halla su cumplimiento; María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, ancianos", ha subrayado.

Por ello, el Pontífice ha dicho que al Dios de la vida "hay que encontrarlo cada día" y "no de vez en cuando". "Seguir a Jesús no es una decisión que se toma de una vez por todas, es una elección cotidiana. Y al Señor no se le encuentra virtualmente, sino directamente, descubriéndolo en la vida", ha manifestado.

Para el Papa Francisco el encuentro con el Señor "es la fuente", por lo que, en sus palabras, "es importante volver a las fuentes: retornar con la memoria a los encuentros decisivos". "Le hará bien a nuestra vida consagrada, para que no se convierta en un tiempo que pasa, sino que sea tiempo de encuentro", ha comentado.

"El Evangelio nos lo dice, mostrando cómo el encuentro tiene lugar en el pueblo de Dios, en su historia concreta, en sus tradiciones vivas: en el templo, según la Ley, en clima de profecía, con los jóvenes y los ancianos juntos", ha apuntado Francisco.

Asimismo, el Papa ha destacado que sin una vida ordenada "incluso los carismas más grandes no dan fruto" y ha añadido que "las mejores reglas no son suficientes sin la novedad del Espíritu", ya que, a su juicio, "la ley y el Espíritu van juntos".

"Dios nos llama a que lo encontremos a través de la fidelidad en las cosas concretas: oración diaria, la misa, la confesión, una caridad verdadera, la Palabra de Dios de cada día. Cosas concretas, como en la vida consagrada la obediencia al superior y a las reglas", ha señalado el Santo Padre, quien ha asegurado que "si esta ley se practica con amor, el Espíritu viene y trae la sorpresa de Dios".