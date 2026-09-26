El Papa visita un centro para migrantes en París y pide "honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana"

Archivo - El Papa León XIV se dirige a los fieles desde el Palacio Apostólico, en el Vaticano, a 2 de agosto de 2026. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha visitado este sábado un centro de acogida para migrantes en París (Francia), donde ha pedido "honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana y ha llamado a "rescatar" a aquellas personas a quienes "la economía y la cultura esclavizan".

Como parte de su viaje apostólico a Francia, el Papa ha visitado el Centro de Acompañamento e Integración Social Maison Bakhita, un proyecto de la Arquidiócesis de la capital gestionado por las Hermanas Scalabrinianas.

Tras escuchar los testimonios de varias personas, como un refugiado afgano y una representación de la asociación Brazos Abiertos --que acoge a personas con discapacidad--, León XIV ha dado su bendición y pronunciado un discurso.

En el mismo, ha hecho referencia a la santa sudanesa que fue esclava, que da nombre a la iniciativa, y ha reconocido "el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una civilización del amor, alternativa a la cultura que desagrega las comunidades y enferma a las ciudades de soledad".

"Santa Bakhita nos compromete a ver a quien no es visto, a rescatar a quienes hoy la economía y la cultura esclavizan, a honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana, en quienes el mismo Jesús llama a nuestra puerta", ha declarado.

"Nadie es tan pobre que no tenga algo que ofrecer; nadie es tan rico que no tenga algo que recibir. Hay vida en abundancia allí donde los límites de cada uno se abren a la presencia misteriosa de los demás", ha añadido.

Finalmente, el Papa ha agradecido la labor realizada por el centro: "Que Santa Bakhita y los grandes testimonios de caridad que han marcado la presencia de la Iglesia en Francia, especialmente en épocas de cambios turbulentos, intercedan por vosotros".

VIAJE APOSTÓLICO A FRANCIA

El Papa León XIV comenzó este viernes una visita a Francia que se prolongará hasta el 28 de septiembre y durante la que se ha reunido con el presidente de la República, Emmanuel Macron; ha visitado la sede de la Unesco y Notre-Dame y preveía reunirse con víctimas de abusos, entre otras actividades.

Tras la visita al centro para migrantes, este sábado por la mañana mantiene un encuentro con los Miembros de la Asamblea Sinodal Provincial, los Catecúmenos y los Neófitos. Por la tarde presidirá una misa en la Plaza de la Concordia y posteriormente se dirigirá a la Gruta de las Apariciones de Massabielle, en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde presidirá una oración.

Este domingo se reunirá con los obispos de la Conferencia Episcopal de Francia y, a las 11.00 horas, celebrará una misa en la pradera del Santuario y recitará el Ángelus. Por la noche dirigirá un rosario y una procesión con antorchas en el santuario.

Finalmente, el lunes 28 de septiembre, el Papa volará a Metz, al noreste del país, lugar de nacimiento de Robert Schuman --uno de los padres fundadores de la Unión Europea--, donde presidirá un encuentro interreligioso en el Centro de Conferencias Robert Schuman y participará en el encuentro 'En las raíces de Europa por la paz y la unidad'.

A las 16.00 horas tendrá lugar una misa en la Catedral de San Esteban y a las 18.30 horas será la ceremonia de despedida, en el Aeropuerto Internacional de Metz-Nancy-Lorena, desde donde saldrá de regreso al Vaticano.