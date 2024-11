El Papa vuelve a recordar a Valencia sin olvidar a Barcelona: "También está con un poco de problemas" por las lluvias

Zona inundada por las lluvias, a 4 de noviembre de 2024, en Castelldefels, Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press

ROMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha vuelto a expresar su cercanía a Valencia tras el paso de la DANA que ha dejado más de 200 fallecidos, la mayoría en esta provincia, y se ha mostrado conocedor también de la situación que se ha vivido esta semana en Barcelona, donde ha dicho que hay "problemas" por las inundaciones.

En la audiencia que ha mantenido en el Vaticano con religiosas del Convento de Agustinas de Talavera de la Reina (España), Francisco ha asegurado: "Estos días estoy muy cerca de España por la tragedia de Valencia".

Además, el Pontífice --que este miércoles rezó ante la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad-- ha constatado un gran conocimiento de lo que está sucediendo en España por las inundaciones. "Están sufriendo tanto allí, tanto. Y ahora parece que Barcelona también está con un poco de problemas, nada más que -como ya están un poco duchos en cómo manejar la cosa- están haciendo, están reprimiendo", ha asegurado, tras mostrar nuevamente su cercanía a los afectados por la DANA.

Cataluña está también estos días recuperando la normalidad tras las intensas lluvias registradas al inicio de semana en Barcelona y Tarragona, que causaron inundaciones, cortes de carreteras y la suspensión de líneas ferroviarias.

Por otro lado, en su discurso, el Papa ha elogiado el monasterio en el que actualmente viven más de 60 monjas y que está consagrado a la vida contemplativa al servicio de la educación cristiana. "Tengan la sonrisa que viene del corazón, que no se finge, que siempre está lleno. Y vienen de España ustedes", ha asegurado.

Muchos de estos peregrinos han entrado en contacto con estas religiosas que celebraron el año pasado el 450 aniversario de su fundación desde el colegio. A todos ellos les ha pedido que "no pierdan la alegría" ni "el sentido del humor".

"Cuando un cristiano, más aún una religiosa, un religioso, pierde el sentido del humor, se "avinagra", y es tan triste ver a un cura, un religioso, una monja "avinagrado". Están conservados en vinagre. Siempre hay que estar con la sonrisa y el buen humor", ha constatado. Tras esto, el Papa les ha instado a tener "en el corazón las necesidades de los demás".

"¿Ustedes saben que hay gente que no tiene trabajo?, y cuando alguno va a quejarse de que tiene mucho trabajo, piense en los que no lo tienen. Hay gente que no puede pagar el alquiler y que la van a desalojar, y cuando entra en el convento, en la casa parroquial, piense que "la tengo gratis". Cuando uno en su casa parroquial, en su convento, los días de nieve o de lluvia está abrigadito, piense que hay gente que duerme al aire libre, bajo cualquier cosa", ha declarado el Papa.