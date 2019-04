Podemos promete eliminar la exención del IBI para la Iglesia y recuperar los bienes inmatriculados

Publicado 05/04/2019 17:59:20 CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos promete eliminar la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para la Iglesia Católica, excepto para los lugares de culto y los centros de Cáritas; y recuperar los bienes inmatriculados. Así lo recoge en su programa electoral con el que concurre a las elecciones generales el próximo 28 de abril.

En materia religiosa, Podemos se compromete a "eliminar la exención del IBI de la cual goza la Iglesia", una exención que la formación morada considera "un privilegio imposible de explicar". Esto se debe, según precisa, a que en España "nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y el Estado".

"Mientras que una persona normal tiene que llegar a situaciones de gran necesidad para que se le permita no pagar el IBI, la Iglesia española no solo recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego gasta en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar impuestos por sus propiedades", denuncia en el programa.

Si bien, Podemos puntualiza que esta medida tendrá la "excepción" de "los inmuebles afectos al culto, los bienes cuya finalidad principal sea su utilización por parte de Cáritas para la acción social u otro tipo de bienes que gozan de dicha exención por motivos generales".

Por otro lado, el partido liderado por Pablo Iglesias promete en su programa "recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia". Estas operaciones, según señala Podemos, "se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros".

Se trata, según indica la formación morada de bienes que "son de toda la ciudadanía" y pone el ejemplo de la mezquita de Córdoba o de ermitas de "muchos" pueblos que "mantienen los vecinos y vecinas". También apunta enumera algunos "edificios civiles, como quioscos y plazas". "La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo", subraya.