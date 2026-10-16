El PP defiende el derecho a la vida como el "más importante" y PSOE y Sumar advierten que "se ha equivocado de tiempo"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Dirección del Partido Popular, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido el derecho a la vida como el "más importante" y un "principio rector" y el PSOE y Sumar han advertido que "se ha equivocado de tiempo y de país".

"Es por eso por lo que el Gobierno progresista es más necesario que nunca. Porque ante sus amenazas, nosotros apostamos por seguir ampliando y blindando los derechos de las mujeres", ha señalado el PSOE.

Así lo han expresado los socialistas en respuesta a una entrevista de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del programa electoral del PP de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, Alma Ezcurra, en 'El Debate'.

La 'popular', preguntada por la posición del PP sobre el derecho a la vida, responde que "es el derecho más importante, junto con la libertad". "Y es un principio rector de toda nuestra política", añade.

Ante esta afirmación, el PSOE ha subrayado que defenderá las leyes de igualdad, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las reformas pendientes contra la violencia vicaria y la trata. "Además de una medida más necesaria que nunca: el blindaje constitucional del derecho al aborto. El PP se ha equivocado de tiempo y de país", ha indicado.

Para los socialistas, con esta declaración, "el PP vuelve a retratarse y recupera su viejo objetivo de recortar el derecho al aborto". "La derecha ultra, como la ultraderecha, vuelve a poner en la diana el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, su vida y su futuro", ha apuntado.

En esta misma línea, el PSOE ha recalcado que "el derecho al aborto, la igualdad retributiva, los permisos de maternidad y paternidad, la paridad, el salario mínimo y la protección frente a la violencia machista son conquistas fundamentales". Al mismo tiempo, ha agregado que no se trata de "derechos abstractos", sino "de vidas".

REGO TACHA LAS MEDIDAS DE "MEDIEVALES"

Mientras, la ministra de Sumar de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha tachado las medidas del PP de "medievales" y con el fin de "disciplinar a las mujeres".

"Día 11 de precampaña: contra el derecho al aborto. 'Derecho a la vida' son salarios dignos, vivienda asequible, escuela pública, pensiones, etc. Vivir, amar como nos dé la gana y que nadie decida sobre nuestros cuerpos. Lo de esta gente son medidas medievales para disciplinar a las mujeres", ha aseverado en sus redes sociales.