El PP defiende en la manifestación provida que "el aborto no es un derecho"

Publicado 24/03/2019 13:47:56 CET

García Egea asegura que el PP va a mandar a casa a Sánchez y a Iglesias en las próximas elecciones del 28 de abirl

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, se ha comprometido a impulsar cuando gobiernen una Ley de protección a la maternidad para que las mujeres embarazadas cuenten con "todos los recursos del Estado" para seguir adelante con el embarazo porque consideran que "el aborto no es un derecho".

Además, ha asegurado que el próximo 28 de abril en las elecciones generales el PP va a mandar "a casa" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y

Así lo ha afirmado García Egea este domingo 24 de marzo en declaraciones a los medios al comienzo de la manifestación organizada por la Plataforma Sí a la Vida, formada por más de 500 organizaciones que defienden la vida desde su Concepción hasta la muerte natural. El secretario general del PP se ha mezclado entre los cientos de asistentes a la marcha que ha dado comienzo a las 12,10 horas en la calle Serrano esquina con Ortega y Gasset y ha discurrido hasta la confluencia con Alcalá.

"Quiero que el señor Sánchez se vaya a su casa, que el señor Iglesias se vaya a su casa, que me dicen que volvió ayer, pero lo que vamos a hacer con Pablo Casado es mandarlo a su casa con el señor Sánchez y, a partir de ese momento cuando el PP gobierne, vamos a sacar adelante una batería de medidas que apuesten por proteger la maternidad, por la conciliación y los permisos de paternidad y maternidad que nos equiparen al resto de la UE", ha subrayado García Egea.

El secretario general del PP ha criticado los reales decretos aprobados por Sánchez en los últimos consejos de ministros después de que se disolvieron las Cortes Generales y los ha tachado de "viernes negros" que "hipotecan el futuro de los españoles".

"Los reales decretos de Sánchez de cada viernes que él llama los viernes sociales pero que son los viernes antisociales, los viernes negros, los viernes en los que se endeuda cada vez más el futuro de los españoles, viernes en los que se aprueban medidas que no tienen respaldo presupuestario, que generan más deuda, que han triplicado el gasto sin medidas concretas", ha apostillado.

Para García Egea, "un presidente que no ha sido capaz de sacar adelante sus presupuestos, no tiene legitimidad para seguir aprobando cada viernes medidas que hipotequen el futuro de los españoles".

En su lugar, ha subrayado que el PP quiere "aumentar los permisos de maternidad y paternidad, aumentar la protección para las familias, aumentar las posibilidades de conciliación" pero "con respaldo presupuestario".

Preguntado por si aprobarán una ley más restrictiva con el aborto, en caso de gobernar el PP, García Egea ha precisado que su partido cree que "el aborto no es un derecho sino un drama" y se ha referido a la Ley de protección a la maternidad anunciada por Casado.

"Creemos que hay que apoyar a las parejas que tienen dudas sobre si seguir o no adelante en ese momento en que nadie puede ponerse en su piel y no subir a la tribuna del Congreso y hacer un discurso político, sino que esa decisión debe tomarse con todo el apoyo posible", ha incidido.

También quieren, según ha añadido, proteger a las mujeres "que se pueden ver presionadas en algún momento por sus parejas porque no tienen recursos suficientes o por la incertidumbre del futuro". "El Estado tiene que poner todos los recursos para proteger a estas personas que se encuentran con un embarazo y sin el apoyo de su entorno", ha defendido, al tiempo que ha ensalzado la labor que realizan organizaciones de apoyo a mujeres embarazadas como REDMADRE.

Finalmente, se ha mostrado extrañado de que otros partidos no hayan asistido a la manifestación. "No conozco ningún partido que esté en contra de la vida. No entiendo cómo Podemos o PSOE, no están en esta manifestación porque precisamente lo que defendemos es la vida, la maternidad, el futuro de España, todo el mundo tiene familia, hasta los de Podemos tienen familia. Por eso creo que hoy en esta manifestación deberíamos estar todos los partidos unidos", ha zanjado.

Durante sus declaraciones, un joven participante en la marcha ha afeado al secretario general del PP que cuando llegan al Congreso no aprueban las leyes que prometían. "Luego llegamos al Congreso y nos acojonamos", ha espetado el joven a García Egea. Por su parte, una señora ha elogiado al secretario general del PP. "Olé la madre que te ha parido", ha gritado.