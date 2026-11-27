El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha incluido en su programa electoral para las elecciones generales de este domingo una medida para que los acogimientos temporales y de urgencia computen para el título de familia numerosa.

Así, los 'populares' apuestan en su programa, recogido por Europa Press, por reducir el número de niños que crecen en instituciones y destacan que "todos merecen un hogar con afecto, seguridad y estabilidad".

Por ello, el PP priorizará el acogimiento familiar, impulsando con las comunidades autónomas la agilización de todos los trámites para promover el acogimiento y la adopción y reforzar el acompañamiento y los apoyos económicos, psicológicos y laborales, con especial atención a los menores con discapacidad o necesidades complejas.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo permitirá incluir a los menores acogidos en la declaración conjunta del IRPF y extenderá a los acogimientos temporales y de urgencia el cómputo de los menores para el reconocimiento de la condición de familia numerosa mientras dure el acogimiento.

En la misma línea, propone reformar la Ley de Protección a las Familias Numerosas para que los padres conserven de por vida su título y su categoría, general o especial, aunque sus hijos se hagan mayores.

Con esta reforma, ningún cambio en la situación familiar, ya sea una separación, un divorcio o una custodia compartida, supondrá perder el título. "Quien ha sacado adelante a una familia numerosa ha hecho un esfuerzo que no caduca, y el reconocimiento tampoco debe caducar", recoge el programa.

Por otro lado, el PP se compromete a crear una secretaría de Estado de Mayores. "La jubilación abre hoy una etapa de la vida que puede durar varias décadas y que merece políticas públicas propias. Por primera vez, habrá una Secretaría de Estado que concentrará las políticas que afectan a los mayores", apunta.

Esta secretaría de Estado coordinará las actuaciones en materia de salud, vivienda, movilidad, autonomía personal y dependencia; y evaluará el impacto de las decisiones del Gobierno sobre los mayores e incorporará su participación en el diseño de las políticas públicas que les afectan.

El PP se compromete igualmente a crear una Renta de Activación que reúna el ingreso mínimo vital y los subsidios "en un solo camino hacia el empleo para quienes pueden trabajar".

Lo hará en colaboración con las comunidades autónomas y será compatible con el empleo desde el primer día, de modo que aceptar un empleo siempre mejore la renta del hogar. Cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, con seguimiento verificable, y rechazar sin causa empleos adecuados, de forma reiterada, tendrá consecuencias graduadas.

El PP plantea es este sentido evaluar a los servicios de empleo por los trabajos que consigan. Quien no pueda trabajar por incapacidad o dependencia mantendrá una protección específica, y la ayuda a la infancia seguirá siendo una prestación propia.