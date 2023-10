Los Premios Razón Abierta reconocen a 7 investigadores y docentes que dialogan con la Filosofía o la Teología

ROMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula del Sínodo Antiguo del Vaticano ha acogido la ceremonia de entrega de la VI edición de los Premios Razón Abierta otorgados por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y la Fundación Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, según ha informado la institución académica.

Los premios reconocen y premian la excelencia en la investigación y la docencia, en aras de fomentar la integración entre disciplinas y destacar la importancia de la "razón abierta" promovida por Benedicto XVI y que se refiere aquella que busca conocer con verdad lo que le rodea, abarcando todos los aspectos de la realidad desde una síntesis armoniosa de saberes que integre la Teología y la Filosofía.

Los Premios Razón Abierta reconocen con 100.000 euros (divididos en cuatro premios de 25.000 euros) a aquellos investigadores y profesores universitarios que dialogan desde su ciencia con la filosofía y/o teología. En esta edición han participado académicos de 15 países, 63 instituciones y/o universidades con postulaciones en 4 idiomas.

El jurado internacional formado por el Padre Federico Lombardi, Daniel Sada, Stefano Zamagni, Marta Bertolaso, Rafael Vicuña y Javier Mª Prades ha valorado "la calidad académica, la originalidad y especialmente la contribución al diálogo interdisciplinario entre las diversas áreas de conocimiento con las humanidades".

Los ganadores de la VI edición han sido, en la categoría de Investigación, Anna Rowlands (profesora de la Universidad de Durham), por su trabajo 'Towards a politics of communion catholic social teaching in dark times'; y el Doctor Simon Maria Kopf (Oxon), por su trabajo 'Reframing Providence: New Perspectives from Aquinas on the Divine Action Debate'.

En la categoría de Docencia, Juan Serrano Vicente (profesor e investigador en la UFV y director académico de Becas Europa y de la Escuela de Liderazgo Universitario de la UFV) y Carola Díaz de Lope-Díaz Molins (directora ejecutiva de Becas Europa Santander-UFV y la Escuela de Liderazgo Universitario en la Universidad Francisco de Vitoria), por su proyecto 'Escuela de Liderazgo Universitario'.

En esta categoría también ha sido galardonado Giuseppe-Tanzella Nitti (profesor de Teología Fundamental en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y Académico Adjunto en el Observatorio Vaticano) y Stefano Oliva, por su proyecto 'DISF Educational platform'.

Además, ha recibido una Mención Honorífica Elizabeth Newman (profesora de Teología en la Casa de Estudios Bautistas de Union Presbyterian Seminary y en Duke Divinity School), por su trabajo 'Divine Abundance'.