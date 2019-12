Las primeras investigaciones de RTVE sobre la entrevista a Puigdemont difundida en +24 descartan un sabotaje informático

Publicado 18/12/2019 17:12:53 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras investigaciones de RTVE sobre difusión en +24 de una entrevista al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont en el programa 'Conversando con Correa' del canal Russia Today (RT) descartan "un sabotaje informático externo".

"En relación con las noticias sobre un supuesto hackeo de una de las cuatro señales digitales, llamadas +24, de la web de RTVE.es el pasado día 12, RTVE ha revisado los procesos internos de dicha emisión y las primeras conclusiones descartan que hubiera un sabotaje informático externo", ha explicado este miércoles la Corporación pública.

En este sentido, ha indicado que la web de RTVE emitió el pasado jueves en uno de sus canales accesorios digitales una señal de video interna no planificada del canal Russia Today, señal que fue seguida durante todo el día por 864 usuarios únicos y, en la franja de 16.00 a 17.00 horas, por 96.

Fuentes de la cadena pública han indicado a Europa Press que +24 está alojado en la web RTVE.es y puede ofrecer varias señales al mismo tiempo, desde una rueda de prensa, a un programa en directo, pasando por un evento deportivo, de modo que el usuario puede elegir los contenidos que quiera.

Habitualmente, una vez que ha concluido la emisión en cuestión, el canal se cierra. Las citadas fuentes han detallado que el día anterior a la emisión de la entrevista a Puigdemont el canal se había utilizado para ofrecer una rueda de prensa a través de un satélite, pero no se cerró.

"Lo que sí es seguro es que no es un hackeo porque nadie ha abierto la puerta para entrar y transmitirlo. Eso no ha sucedido. Esa señal que se ha visto se ha emitido a través de la vía de +24 porque la puerta estaba abierta. Se había quedado abierta desde el día anterior", han expresado, para después añadir que la investigación aún no está cerrada.

En este sentido, han apuntado que como la señal del día anterior se emitió a través de satélite y el canal quedó abierto, es posible que ese satélite ofreciera la entrevista a Puigdemont y por eso se vio también en +24.