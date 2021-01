Prisa y Vocento descartan una posible adquisición de medios de Prisa

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Prisa y de Vocento han descartado este lunes 4 de enero en sendas notificaciones remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Vocento vaya a adquirir medios de comunicación de Prisa.

Según ha señalado Prisa en una información relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Vocento "no ha solicitado ninguna oferta" por los medios de comunicación de Prisa, "no ha iniciado conversaciones al respecto y no forma parte de la hoja de ruta de la Sociedad la venta de sus medios de comunicación".

Así lo ha confirmado Prisa tras la publicación de "determinadas informaciones" este mismo lunes "sobre el supuesto interés de Vocento por los medios de comunicación de Prisa".

También Vocento ha descartado este supuesto en otra información a la CNMV. "Vocento, como grupo de comunicación escrita, con una posición financiera saneada, desde hace un tiempo y como es su obligación, viene analizando las distintas alternativas de consolidación que pudieran plantearse en el sector de medios", asegura el Grupo.

En ese contexto, según detalla, su Consejo de Administración se reunió el pasado 29 de diciembre de 2020 para "analizar distintas posibilidades respecto a la posible adquisición de los medios de comunicación de Prisa".

Pero, "a tal efecto se estableció una comunicación informal con Prisa y, constatada la falta de disponibilidad para iniciar conversación alguna al respecto, se abandonó el proyecto sin que se haya llegado a trasladar ninguna oferta ni mucho menos se haya aprobado, ni siquiera propuesto a sus accionistas ni a su Consejo, ampliación de capital alguna", zanja.