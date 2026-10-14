PROA Comunicación incorpora a Juan Francisco Polo como senior advisor de la firma - ISAAC ABAD/PROA COMUNICACIÓN

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

PROA Comunicación ha anunciado este miércoles la incorporación de Juan Francisco Polo como senior advisor de la firma para "reforzar su desarrollo y la atención a sus clientes".

Así lo ha dado a conocer la consultora especializada en comunicación estratégica, asuntos públicos y reputación. Juan Francisco Polo se suma al equipo de senior advisors, del que ya forman parte Jordi Sevilla, Santiago Culí y Aníbal Villalba, entre otros.

"Estas incorporaciones persiguen ofrecer al mercado y a sus clientes un servicio de consultoría de excelencia y diferenciador", ha explicado la compañía, que ha destacado que Juan Francisco Polo es un profesional de la comunicación y del periodismo con experiencia en Europa, Estados Unidos y América Latina.

En su trayectoria profesional, fue director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Ferrovial, socio y director general de LLYC y managing director de Burson-Marsteller. A lo largo de su carrera, fue asesor de comunicación para la Junta de Andalucía y jefe de gabinete de la Consejería de Presidencia, así como desempeñó la Dirección del Departamento de Información y Prensa de la Cruz Roja Española.

También fue senior advisor de FTI Consulting, miembro del Board de la European Association of Communication Directors (EACD) y del Board of Trustees de la Pan-American Health and Education Foundation, adscrita a la Pan-American Health Organization-World Health Organization, con sede en Washington DC.

Es doctor en Comunicación y licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por Universidad Complutense de Madrid, posee el Diploma en Dirección de Empresa de la Fundación CECO de Madrid y el certificado INSEAD del Ferrovial Senior Executive Forum. Es miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y de la Asociación de Periodistas Europeos (APE).

Para Lucía Casanueva y Valvanuz Serna Ruiz, socias directoras de PROA Comunicación, la incorporación de Juan Francisco Polo forma parte de su "firme decisión de crecimiento y búsqueda de calidad". "Su experiencia internacional en consultoría, en grandes empresas y en el periodismo contribuirá al desarrollo de la firma y consolida nuestra apuesta por la innovación, la excelencia y la diferenciación", ha señalado.

"Me ilusiona sumarme al proyecto de PROA Comunicación, aportando mi experiencia, conocimientos e ideas a su equipo, intentando no sólo el crecimiento de la firma sino multiplicando la calidad del excelente servicio que ya ofrecen a sus clientes. La comunicación, la reputación y las relaciones cobran cada día una mayor importancia para la consecución de objetivos empresariales en un mundo tan complejo y cambiante como el actual", ha añadido Juan Francisco Polo.