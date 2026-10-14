Protección Civil alerta por lluvias intensas en Levante a partir del sábado y pide conducir con precaución

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha lanzado una alerta por precipitaciones intensas en Baleares y los litorales mediterráneos a partir del próximo sábado 17 de octubre. Dada la elevada incertidumbre sobre las zonas que se verán más afectadas, el organismo estatal recomienda prestar especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días.

La alerta se basa en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que indican que el tiempo registrará un cambio significativo en España de cara al fin de semana, con una bajada generalizada de temperaturas y un episodio de precipitaciones intensas en Baleares y los litorales mediterráneos.

En concreto, el aumento de la inestabilidad, más destacado en el área mediterránea, vendrá provocado por la elongación de una vaguada sobre la Península y por el probable aislamiento de una dana al norte de esta.

Por otro lado, la disposición de las altas presiones en el entorno de las Islas Británicas y el mar del Norte propiciará la entrada de una masa de aire más frío. Esto provocará un descenso generalizado de las temperaturas, lo que favorecerá que los valores tiendan a normalizarse.

Según AEMET, el incremento de la inestabilidad irá acompañado de la entrada de un flujo húmedo en prelitorales y litorales, por lo que es posible que se produzcan precipitaciones intensas y persistentes en zonas de Baleares y en la vertiente mediterránea peninsular. Asimismo, también podrían registrarse chubascos en otros puntos del interior peninsular y en el Cantábrico.

No obstante, la agencia indica que hay una "importante incertidumbre" respecto a la posición de la dana y la vaguada, así como a la de los flujos en superficie. Por lo tanto, también existe una "importante incertidumbre" sobre la distribución y cantidad de las precipitaciones.

Con la información actualmente disponible, AEMET ha señalado que lo más probable es que el episodio de precipitaciones intensas comience el sábado. Durante esa jornada, un sistema frontal afectará al Cantábrico, mientras que se desarrollarían chubascos y tormentas en puntos del interior.

En la segunda mitad de la jornada, las precipitaciones tenderían a intensificarse y a extenderse al archipiélago balear y a la fachada mediterránea. El descenso de temperaturas sería generalizado y llegaría a ser incluso notable en el cuadrante noroeste peninsular.

Durante el domingo, el escenario más probable sitúa las precipitaciones más significativas en litorales y prelitorales mediterráneos y Baleares. Las lluvias serían intensas y podrían ser persistentes, lo que podría dar lugar a acumulados relevantes.

En esta jornada, también podrían registrarse chubascos y tormentas en otros puntos del interior. Además, las temperaturas volverían a descender en la mayor parte de la Península, de forma más acusada en la mitad oriental.

"Debido a que el episodio conlleva una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, es recomendable prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días", ha destacado AEMET.

REDUCIR LA VELOCIDAD Y EXTREMAR LAS PRECAUCIONES

Protección Civil recomienda a los conductores reducir la velocidad, extremar las precauciones y circular preferentemente por carreteras principales y autopistas ante la posibilidad de lluvias intensas. Asimismo, advierte de que no se deben atravesar tramos inundados, ni a pie ni en vehículo, y aconseja buscar los puntos más altos de la zona.

El organismo pide evitar las paradas en lugares por los que pueda discurrir una gran cantidad de agua y prestar especial atención al lugar donde se estacionan los vehículos ante posibles tormentas súbitas. El rápido ascenso del nivel del agua puede dañar y arrastrar los automóviles aparcados en zonas inundables, causar daños a otros bienes y obstaculizar el curso natural de la corriente.

En caso de lluvia torrencial, Protección Civil recuerda que existe riesgo de inundación e insta a no cruzar las zonas anegadas, ya que se desconoce qué puede haber bajo el agua. También desaconseja intentar salvar el automóvil en medio de una inundación. A quienes se encuentren en el campo, les recomienda alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitar los vados inundados y dirigirse hacia los puntos más elevados del entorno.

NO SE DEBE CONDUCIR POR ÁREAS INUNDADAS

Ante el riesgo de inundación, aconseja a la población mantenerse informada a través de la radio y de otros medios de comunicación sobre las predicciones meteorológicas y la evolución de la situación.

El organismo insiste en que no se debe conducir por áreas inundadas y aconseja abandonar el automóvil y buscar un terreno más elevado si el vehículo queda rodeado por una corriente de agua.

En caso de tener que evacuar el domicilio, recomienda trasladar los artículos esenciales a las plantas superiores, cortar los suministros generales de electricidad y gas y seguir las instrucciones de las autoridades.