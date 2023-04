Protección Civil tramita con el Ministerio de Educación crear y homologar títulos de formación en emergencias

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, ha anunciado que "en estos días" está tramitando la homologación de la formación en materia de intervención y gestión en emergencias con titulaciones de Formación Profesional y en colaboración con varias universidades en la que la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias se convertirá en un centro de referencia de formación y empleo.

Así lo ha manifestado Marcos durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, en la que ha defendido que una buena preparación es uno de los "pilares esenciales" del Sistema Nacional de Protección Civil dado que el conjunto del sistema está integrado por "una multiplicidad" de colectivos profesionales que cada vez con más frecuencia se enfrentan a emergencias de cierta gravedad en las que participan medios y recursos de varias administraciones públicas.

Marcos ha recordado que muchas emergencias no conocen fronteras por eso es necesario reforzar los instrumentos de cogobernanza, para gestionar una emergencia de acuerdo a su extensión y los recursos requeridos y, dado que interviene un vasto colectivo de diferentes profesionales y especialistas, es necesario que el conjunto actúe bajo una cultura común.

El director general ha elogiado el "elevado nivel técnico" de los profesionales españoles que se forman en la Escuela Nacional de Protección Civil y, por ello, quiere convertir este centro en un "centro de referencia para el empleo".

"Estos días estamos tramitando ante el Ministerio de Educación y Formación Profesional el expediente para obtener ese título", ha anunciado Marcos, que ha añadido que el objetivo es vincular la formación de los profesionales a la Universidad para impartir los cursos de especialización.

Asimismo, ha expuesto que Protección Civil está en la actualidad trabajando con los centros universitarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como con algunas universidades públicas y privadas, para iniciar en el próximo curso los primeros cursos de postgrado vinculados a gestión de emergencias y promovidos directamente por el Ministerio del Interior, por el Sistema Nacional de Protección Civil.

"Pretendemos también desde el ámbito de la formación mejorar y mejorar, homologar la formación, la capacitación de los responsables de las actuaciones operativas en emergencias complejas, es decir, en aquellas que requieren la utilización de recursos de varias administraciones públicas", ha argumentado.

En ese sentido, el director general considera que no se puede seguir siendo "ajenos" en los órganos de Protección Civil a la formación de su futuro personal de los niveles básicos e intermedios.

Por ello, ha insistido en que es una línea de actuación "estratégica" adecuar la oferta del sistema educativo a la demanda de los servicios de intervención e incluir en procesos selectivos como mérito preferente la formación profesional en materia de emergencias.

Por otro lado, ha indicado que otra de las líneas de actuación básica en el plan de mejora será fomentar la interoperabilidad de las capacidades del sistema, ya que en la actualidad son "frecuentes" las intervenciones de medios y recursos de diferentes administraciones públicas y de muy diferentes áreas de especialización.

De hecho, ha reconocido que la mayoría de los planes vigentes no contemplan adecuadamente la posible existencia de episodios de protección civil que pueden afectar al territorio de más de una comunidad autónoma.

"Las emergencias no conocen de fronteras, no conocen de límites territoriales", expone Marcos que, por ello, opina que en emergencias que no son de interés nacional es cada vez más frecuente enfrentarse a emergencias que afectan a dos o más comunidades autónomas.

El director general de Protección Civil ha explicado el conjunto de actuaciones de este departamento desde 2018 y ha adelantado las líneas futuras de actuación en el marco del Plan Horizonte 2035 en materia de Protección Civil.