PSOE exige que Wert explique en el Congreso el currículo de Religión y CiU e IU-ICV avisan de que vuelve al pasado

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado la solicitud de comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, al mismo tiempo que diputados de CiU y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han criticado durante la presentación de sus propuestas de resolución en la Cámara que esta asignatura "vuelva al pasado".

Esta polémica ha surgido después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) haya diseñado un nuevo currículo de Religión Católica en la nueva asignatura de la LOMCE, que la hace obligatoria y evaluable hasta la ESO, y después de que el Gobierno le haya dado el visto bueno.

El currículo, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), evalúa, entre otros contenidos, el conocimiento de las formas de comunicarse con Dios en Primaria, de la Historia de Israel en Secundaria y de los problemas bioéticos desde el principio hasta el final de la vida en Bachillerato.

"En Bachillerato se va a estudiar el Creacionismo, que hay que reconocer el origen divino del Cosmos, y que no proviene del caos o del azar, y a un alumno de primero de Bachillerato lo van a evaluar conforme a esto. En Primaria se dice que se exprese de forma oral su gratitud a Dios. Vamos a volver a los rezos en los colegios", ha avisado el portavoz del PSOE de Educación en el Congreso, Mario Bedera, en los pasillos del Congreso.

A su juicio, este currículo supone atentar "frontalmente" contra la neutralidad que debería tener un Estado aconfesional como el español. "Creo que Wert no puede ponerse de lado con esta cuestión. Debe explicarnos esta pasada de frenada de la CEE. (...) Nos parece demasiado fuerte. A esto no se había atrevido ni siquiera el Gobierno de Aznar. Vamos a exigir esa comparacencia y decir todo lo que tengamos que decir", ha sentenciado.

Bedera sostiene también que este currículo está escrito así porque el Gobierno "ha dado alas" a la Conferencia Episcopal. Ha recordado que el hecho de que Religión vuelva a ser obligatoria y evaluable con la LOMCE supone uno de los motivos por los que los socialistas han recurrido la LOMCE.

VUELVE AL PASADO

Mientras, durante su intervención en la presentación de propuestas de resolución, CiU y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han rechazado este nuevo currículo por considerar, entre otros puntos, que pertenece al pasado.

Así, el diputado catalán Pere Macías cree que el texto representa una "visión anticuada de la Religión", cuando el Papa "dice cosas como que pagar salarios en negro constituye un pecado gravísimo".

"Yo no soy democratacristiano, sí mi portavoz. Soy cristiano. Como cristiano, cuando he leído este texto de currículo de Religión no he podido más que sonrojarme como cristiano, creo que a un democristiano también le sucedería", ha señalado, pidiendo de nuevo la retirada de la LOMCE, que "establece la obligatoriedad de la asignatura de Religión".

"Mi portavoz --Duran i Lleida-- citó al Papa Francisco en varias ocasiones --durante el Debate del Estado de la Nación este martes--. Yo también lo cito pero para decirles a algunos que este mundo esta cambiando y que incluso el Papa, la Religión Católica, los cristianos, estamos cambiando y algunos parecen anclados en su mayoría absoluta en el pasado", ha sentenciado Macias.

POR UNA EDUCACIÓN LAICA

Por su parte, Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, ha defendido una educación laica frente a un Gobierno y a un ministro "casposo" y "fundamentalista" que "entrega el currículum a los obispos" y pretende que "se rece para aprender", mientras se recortan las becas a las familias.

"Ahora quieren inculcar que la felicidad depende de Dios. Está claro que de este Gobierno no depende la felicidad de los españoles y ésa es su visión del mundo. En lo social la vuelta a la Edad Media. Predican penitencia y sustituyen el conocimiento por la fe ciega y el fervor católico. Aulas de adoctrinamiento e ignorancia. Eso es digno de un modelo talibán. No tienen vergüenza. Defendemos democracia", ha avisado la parlamentaria ecosocialista.

En su opinión, no tener vergüenza es poner en el BOE que "la felicidad depende de Dios", así como en los currículos escolares. "Ése es un criterio que cada cual tendrá que justificar", ha sentenciado.

Según informaron a Europa Press fuentes de la formación de izquierdas, que también ha solicitado finalmente la comparecencia del ministro en sede parlamentaria, están trabajando en la elaboración de una proposición no de ley cuyo objetivo sea reprobar al José Ignacio Wert y pedir la supresión del currículo de Religión.

Asimismo, IU-ICV ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo sobre este asunto, en las que, entre otros puntos, quiere conocer el procedimiento seguido por el Gobierno para validar el currículo de la asignatura, si se creó un grupo de expertos para ello o bien se aceptó lo dictado por los obispos, al mismo tiempo que desea saber si considera el Gobierno que es propio de un estado aconfesional la publicación en su BOE "de un currículo confesional como éste".