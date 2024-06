Puente ve "elementos comunes" en la propuesta de renovación del presidente del CGPJ y pide al PP que "reflexione"

LUGO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha instado este viernes al Partido Popular a "reflexionar" y "recapacitar" sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), calificando de "anómala" la situación actual y asegurando que existen "elementos comunes" entre la propuesta del presidente del órgano y la visión del Gobierno.

"La propuesta del presidente del Consejo es una propuesta de desbloqueo", ha dicho Puente, que ha añadido que este mismo jueves coincidió con Vicente Guilarte, con quien estuvo "hablando" y de quien considera que su propuesta tiene "elementos comunes".

En todo caso, el ministro ha dicho que "lo que es necesario" es que el Partido Popular "reflexione, recapacite y se avenga a renovar el Consejo, porque son más de 2.000 días" en "esta situación, que es de absoluta anomalía democrática y de incumplimiento claro del mandato constitucional".

"Si llegara a ser necesario, ya lo dejó claro ayer el presidente, habrá una propuesta respetuosa con la Constitución, con la independencia del Poder Judicial y que desbloquee ya una situación que no se puede perpetuar por más tiempo", ha dicho Puente. "Yo creo que aquí lo anómalo no es decir, si no hacen algo, actuamos. Lo anómalo es llevar 2.000 días sin renovar el Consejo. Eso es lo que es inaceptable", ha zanjado.