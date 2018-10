Rajoy dice que la I+D en España es de "primer orden" y achaca los recortes a la recesión de la etapa Zapatero

Actualizado 21/02/2018 10:26:59 CET

Margarita Robles asegura que Guindos ha descuidado la ciencia porque estaba con su "agenda personal" para ser candidato al BCE

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la I+D+i española es de "primer orden" y ha reprochado a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, que critique la falta de inversión en esta materia en los últimos años cuando, según ha señalado, los socialistas obligaron a reducir las partidas con la recesión económica.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Rajoy ha recordado que los presupuestos en I+D+i comenzaron a disminuir en 2009, "después de que se nos dijera que, por primera vez en la historia, España iba a gastar por encima de la media europea". Y ha añadido que fue tras la recuperación de la crisis, en 2014, cuando comenzaron también a aumentar las inversiones en este campo, destacando que en 2016 se "consolidaron" con un aumento del 11 por ciento.

Rajoy ha sido interpelado por la portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, que ha acusado al Ejecutivo del PP de estar hipotecando el futuro de España al no invertir en este sector. "Porque un país que no invierte en investigación, en ciencia, en tecnología e innovación está condenado a no tener progreso económico", ha declarado.

PSOE: NO ES SUFICIENTE

Para Robles no es suficiente que el Gobierno esté invirtiendo el 1,19 por ciento del PIB en I+D, frente a la media europea del 2.3 por ciento y "muy lejos" del 3 por ciento previsto para 2020. "Se han perdido 27.000 trabajadores en el sector y 30.000 investigadores se han tenido que marchar al extranjero", ha denunciado la diputada socialista, que ha reclamado un país con científicos como "Severo Ochoa, Ramón y Cajal o Gregorio Marañón". "Los tenemos, pero sus políticas les ha mandado al extranjero", ha insistido.

La dirigente socialista ha reprochado también que el responsable de I+D en España, el ministro de Economía y Industria y Competitividad, Luis de Guindos, haya centrado "su agenda personal en colocarse en el Banco Central Europeo (BCE)", dejando a un lado "lo que tenía que atender".

Del mismo modo, se ha dirigido a Rajoy para criticar que esté hipotecando también el presente de España al no ser capaz de presentar un proyecto de presupuestos, ni de cumplir con los compromisos salariales adquiridos con las fuerzas de seguridad del Estado o no dejando a la oposición que presente iniciativas.

EL PAÍS QUE MÁS PROYECTOS LIDERA EN LA UE

"Permítame que no le conceda demasiada autoridad moral después de cinco años de crecimiento negativo y pérdida de empelo en España", le ha respondido el presidente del Gobierno, que tampoco ha querido decir "nada" sobre su mención al ministro de Economía. "Me limito a recordar lo que pasó con el señor De Guindos y la señora Valenciano, demostrativo del patriotismo e inteligencia que tienen ustedes", ha declarado, en relación con la falta de apoyo del PSOE a la ex vicesecretaria general del partido para optar a liderar el Grupo de los Socialistas europeos.

En cuanto a la situación de la ciencia española, Rajoy ha insistido en la buena situación del sector y ha apuntado que España es el tercer país que más proyectos consigue en el Programa Horizonte 2020 de la UE, el cuarto por retornos y el que más proyectos lidera.

Además, ha precisado que el país "lidera proyectos internacionales muy ambiciosos" como el Consorcio de la Red de Telescopios Cherenkov en Canarias, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el Supercomputador 'Mare Nostrum' en Barcelona. "Sitios a los que convendría que viniera para ver como esta funcionando la ciencia en nuestro país", ha concluido.