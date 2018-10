Los rectores españoles piden en el Congreso una nueva ley de universidades que mejore la reputación y la autonomía

Actualizado 26/09/2018 16:48:27 CET

El presidente de la CRUE asegura que existen "mimbres" para alumbrar una ley de "consenso" durante esta misma legislatura

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha reclamado a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que "dediquen sus esfuerzos a promover y aprobar una nueva Ley Orgánica de Universidades" con "un amplio consenso" para mejorar su "reputación institucional" y "profundizar en una verdadera y efectiva autonomía universitaria".

En un comunicado consensuado con la Conferencia de Consejos de Universidades y con diferentes agentes sociales, el presidente de los rectores ha hecho este llamamiento para que, "con una adecuada financiación y la debida rendición de cuentas ante la sociedad", esta nueva ley "posibilite una mayor flexibilidad de actuación a las universidades en sus modos de gobierno, su organización interna y sus políticas académicas y de personal".

El presidente de los rectores españoles ha leído el comunicado en un acto celebrado este miércoles 26 de septiembre en la sala Ernest Lluch del Congreso, donde la presidenta de la cámara, Ana Pastor, ha ejercido de anfitriona, y se han congregado representantes de los principales grupos parlamentarios, como la portavoz de Educación del Partido Popular, Sandra Moneo, del PSOE, Luz Martínez Seijo, de Unidos Podemos, Javier Sánchez, de Ciudadanos, Marta Martín, o de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Olòriz.

Ante un auditorio repleto de rectores, entre ellos el de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Javier Ramos, así como el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, Fernández ha reclamado que la universidad se convierta en un "tema prioritario y estratégico de la actuación política" con el objetivo de consensuar una nueva ley de universidades.

"Los docentes, los investigadores y el personal de administración y servicios son un activo fundamental que precisa de los recursos idóneos para continuar realizando su trabajo con su actual calidad contrastada y reconocida", ha defendido el presidente de la CRUE en la lectura del comunicado, que se rubricaba manifestando el convencimiento de los firmantes en que "el futuro de España pasa también por darle un óptimo futuro a nuestra universidad".

Esos firmantes, representantes de agentes sociales, han acompañado a Fernández en la mesa de la sala Ernest Lluch para escenificar el consenso que ha impulsado el comunicado dirigido a los representantes políticos desde el ámbito universitario. El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidad, Antonio Abril, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, y representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han acompañado al presidente de CRUE, junto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Fernández, antes de la lectura, ha agradecido a Pastor su predisposición a albergar el acto en el Congreso. Algo que ha calificado como "un balón de estima" en lo que ha calificado como "tiempos recios que están cayendo injustamente en la universidad".

UNA LEY EN ESTA LEGISLATURA

Una vez finalizado el acto, Fernández, también rector de la Universitat de Lleida, ha calificado la jornada como "un día especialmente importante para la universidad" porque "la sociedad española" le ha "pasado la pelota al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que tengan a bien ponerse a trabajar" en una nueva ley de universidades que, desde la CRUE, confían en que pueda estar lista esta misma legislatura.

"Soy muy optimista", ha asegurado Fernández. "No está en mi mano cuánto dura una legislatura, pero hay mimbres necesarios y conversaciones previas entre los agentes para que no sea algo insalvable en el marco de esta legislatura, si la legislatura dura un mínimo razonable", ha añadido.

Fernández ha recordado que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha manifestado también su predisposición a buscar el consenso necesario para alumbrar una nueva ley de universidades, y ha dejado en manos de los grupos parlamentarios la responsabilidad de acordar una ley del "siglo XXI, en el marco de una globalización trepidante" y que aporte "estabilidad".

"Si sus señorías no creen que tienen que abrir un proceso para una nueva ley me dará la sensación que de no están escuchando a la ciudadanía española", ha deslizado el presidente de la CRUE en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso.