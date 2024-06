Redondo pide colgar la bandera LGTBI en todas las instituciones: "No hay excusa, salvo ideológica o de odio"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho un llamamiento a colgar la bandera LGTBI en todas las instituciones, algo que es "obligación de los poderes públicos", y ha asegurado "no hay excusa" para no ponerla, salvo "ideológica o de odio" por parte de algunos municipios.

En este sentido, Redondo ha mencionado a las instituciones en las que gobierna "la derecha o extrema derecha", a las que ha recordado que no colgar la bandera LGTBI "no es acorde a la legislación, jurisprudencia o a la Constitución", como ha señalado durante la presentación de la campaña institucional 'Orgullosamente Libres' para el impulso de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

"Son municipios que no respetan la diversidad. No respetan la Constitución ese artículo 9.2, el disfrute de estos símbolos que representan la diversidad entroncan nuestra Constitución. A veces se escudan en decisiones judiciales que si se leen a la luz, son una clara contradicción desde el punto de vista legislativo y de la jurisprudencia. No hay inconveniente en que se cuelguen las banderas, es obligación de los poderes públicos. No hay excusa, salvo ideológica y de odio. No es una decisión acorde a la legislación, constitución o jurisprudencia", ha asegurado Redondo.

Por este motivo, la ministra ha animado a todos los ciudadanos que se encuentren "huérfanos" de símbolos en municipios como Toledo, Guadalajara o Valladolid, donde por decisión institucional no se "lucen las banderas", a acudir a la fachada del Ministerio de Igualdad, en Madrid, donde se exhibe una bandera "arcoíris" ligada a la "cultura y al arte", realizada por José Perea.

Sobre la campaña 'Orgullosamente libres', su objetivo principal pasa por dar visibilidad al número 028, un servicio que tiene un año de antigüedad y que sirve de "apoyo, ayuda, reconocimiento o denuncia" a las personas con diversidad. Este teléfono se destina a la prevención de la LGTBIfobia y la atención a sus víctimas, con un servicio 24 horas al día, los 365 días del año, de forma anónima, gratuita y confidencial. Como ha asegurado en la presentación el director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, Julio del Valle, ya ha recibido "miles de llamadas".

La campaña se acompaña de un 'spot' que hace referencia al 028. "Cero miedos, cero acoso, cero burlas. Dos. Dos que se aman, dos que se gustan, que se respetan. Ocho. Ocho razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quien son y donde discriminar por razón de género es un delito", destaca el anuncio.

En ese sentido, Del Valle ha reivindicado el cortometraje en el que se asocia la "diversidad de género" con la "alegría" y en el que se muestra una "imagen positiva" de las personas LGTBI, "lejos del sufrimiento" al que se les asocia.

"Queríamos mostrar que la violencia, la LGTBIfobia, no tiene cabida. Para todo eso está este teléfono que ayuda a empoderarse, muchas veces la que gente que llama necesita apoyo psicológico por malas experiencias en el entorno familiar, laboral o educativo", ha agregado.

"AVANCES" EN LA PASADA LEGISLATURA

Por su parte, Redondo, quien ha destacado a España como un "reconocido referente a nivel europeo e internacional" en materia de igualdad de las personas LGTBI, ha asegurado que Pedro Sánchez es el presidente que "mejor reconoce la diversidad como elemento esencial" de la sociedad.

Así, ha enumerado "avances" de la pasada legislatura como la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la llamada 'Ley Zerolo'---que ha explicado sigue en proceso para mejorar aspectos como la autoridad independiente, que espera presentar antes de que termine el año-- y la Ley Trans.

Redondo también ha explicado que aunque la creación de la tercera casilla de género "no es una prioridad" ni está dentro de los acuerdos de Gobierno con Sumar, ha recordado que "lo importante" es que la Ley Trans se siga desarrollando "sin problemas" como hasta ahora, cuando un 99% de los registros civiles han ocurrido "conforme a la ley".