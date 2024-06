Redondo señala que el PP tiene "un problema" con los derechos de las personas LGTBI y dice que "tendría que resolverlo"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado este jueves que el Partido Popular tiene "un problema" con los derechos de las personas LGTBI y dice que "tendría que resolverlo".

"Yo creo que el PP tiene un problema con los derechos de las minorías con los derechos de las personas LGTBI+, y tendría que resolverlo", ha asegurado la ministra a su llegada al Congreso de los Diputados, donde, previsiblemente, se aprobará la Ley de Paridad.

Así lo ha puesto de manifiesto Redondo sobre el rechazo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a poner la bandera del Orgullo en el balcón municipal, a la que ha vuelto a pedir que "rectifique".

En este sentido, la ministra hsa recalcado que cree "que el problema es Vox", pero ha precisado que el PP cada vez está "más mimetizado". "Y eso supone que muchas personas no se sienten reconocidas, ni identificadas, ni representadas", ha subrayado.

"EL PP TIENE QUE REVISAR ESA LÍNEA DE PENSAMIENTO"

Asimismo, a su juicio, el PP "tiene que revisar esa línea de pensamiento y esa línea política que en absoluto representa la diversidad". Sobre esta diversidad, ha dicho que hace a la sociedad "grandes", así como "una democracia más avanzada" y, en definitiva, "mejores".

Precisamente, este miércoles, la titular de Igualdad pidió a Catalá que rectifique "cuanto antes". "Es bochornoso. Lo que sí que queremos es que rectifique cuanto antes y la pedimos desde el ministerio que rectifique. Rectificar es de sabios y yo creo que es importante rectificar cuando se ha cometido un error tan de bulto", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios a su llegada al Museo del Traje, donde ha tenido lugar el acto institucional del Orgullo.

Por su parte, Catalá, ha afirmado este miércoles que el consistorio no pone banderas en el balcón y ha lamentado el "afán de protagonismo" del PSPV al desplegar una bandera LGTBI de 60 metros de longitud sobre el balcón de su grupo municipal ubicado frente al edificio principal del Ayuntamiento.

Catalá se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por las críticas del PSPV después de que el consistorio no haya colgado la bandera LGTBI en el balcón.

Al respecto, Catalá ha manifestado que "la diversidad es ya una bandera social. No es una bandera política". "La diversidad y la libertad para amar en esta ciudad no corresponde a nadie y hacemos mal los políticos cuando queremos patrimonializar banderas que ya no son de la política, que son de la sociedad, con independencia de la persona a quien vote", ha afirmado.

Así, ha puntualizado que el Ayuntamiento no pone banderas en el balcón, pero no por el día del Orgullo, sino que tampoco las pone en el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del Cáncer.

"Decidimos hace muchos meses transformar esas banderas, que dicho sea de paso, era de un material que era plástico y queríamos dar un ejemplo también la Capitalidad Verde Europea transformando ese tipo de materiales en material electrónico", ha recordado.

Asimismo, ha expuesto que si pone la bandera del Orgullo también pone la del Alzheimer, la del ELA, la del Cáncer y también "la de todas las banderas y necesidades sociales" que tiene la ciudad.

"Creo que con esto se busca con un afán de protagonismo que, insisto, no tiene sentido. Es una conquista social, no se puede uno apoderar de una bandera que ya es de la sociedad y patrimonializarlo o pretenderlo es un gran error", ha reiterado.