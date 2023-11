La revista 'Newsweek' reconoce a Atresmedia como "una de las empresas más confiables del mundo"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista norteamericana 'Newsweek' ha reconocido al grupo audiovisual Atresmedia como "una de las empresas más confiables del mundo", siendo la única compañía española que aparece en el apartado de medios y entretenimiento en este ranking.

El informe de la revista titulado 'Las compañías más confiables del mundo' selecciona mil empresas de 21 países diferentes, distribuyéndolas en 23 categorías según el sector industrial al que pertenecen.

Así, tan solo 16 compañías españolas se cuelan entre ese millar de empresas seleccionadas, siendo Atresmedia la única española en la categoría de medios y entretenimiento, en la que comparte ranking junto a otras 24 empresas de todo el planeta como la nipona Nintendo, las estadounidenses Disney, Netflix, Warner Bros. Discovery, la neerlandesa Universal Music o la francesa JC Decaux.

Este informe que publica Newsweek ha sido elaborado junto a la firma global de investigación de datos Statista a partir de una extensa encuesta de más de 70.000 participantes, en la que se han reunido casi 270.000 evaluaciones de empresas en las que la gente confía como cliente, como inversor y como empleado.

Newsweek destaca en este reportaje la importancia de la confianza para el éxito de una compañía, así como su diferencial para clientes, inversores y los propios empleados. Tal y como publica, según una encuesta de PWC de 2023, el 58 por ciento de los consumidores ha recomendado una empresa en la que confían a amigos y familiares.

OTROS RECONOCIMIENTOS

"Este informe publicado por Newsweek en el que sitúa a Atresmedia como la única empresa española de medios entre las compañías más confiables del mundo se une a una larga lista de reconocimientos que atesora el Grupo Atresmedia en los últimos tiempos", ha celebrado el grupo audiovisual en un comunicado.

Recientemente, el Informe Digital News Report 2023 -elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Universidad de Oxford-- colocó a Atresmedia por segundo año consecutivo "como referente informativo y líder en credibilidad y confianza".

También el estudio de Reuters y la Universidad de Oxford, calificado como una referencia a nivel mundial en lo que respecta a hábitos de consumo informativos, mantuvo la posición destacada de Antena 3 Noticias y laSexta Noticias como "medios empleados para informarse por los usuarios españoles, constituyéndose como fuentes principales frente a sus principales competidores". Ambas cadenas se sitúan en el 'top 3' de medios favoritos por parte de los consumidores de nuestro país.

De la misma manera, en el informe anual de Imagen que publica la firma Personality Media, Antena 3 es la cadena preferida por los espectadores españoles, sumando diez años consecutivos en lo más alto del ranking.