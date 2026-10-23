'La Revuelta' con Sánchez: 33,9% de share y 4,3 millones de espectadores, programa de entretenimiento más visto del año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa 'La Revuelta' de TVE - Imagen cedida por La Revuelta (TVE)

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa de 'La Revuelta', de David Broncano, firmó este jueves un 33,9% de cuota de pantalla y una audiencia media de 4.387.000 espectadores, lo que le convirtió en la emisión de entretenimiento más vista del año.

Según ha informado Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue, el programa de La 1 se convirtió en la emisión de 'La Revuelta' más vista de su historia. Además, RTVE ha destacado que fue la entrevista a un líder político más vista desde 2009.

Asimismo, la emisión consiguió un total de 7.129.000 de espectadores únicos, es decir, el 15% de la población de España vio al menos un minuto de la emisión, y anotó su minuto más visto a las 22.59 horas, con 4.761.000 espectadores. La emisión tuvo una duración de una hora, dos minutos y 53 segundos.

La cuota del programa fue del 35,1% entre los hombres y del 32,8% entre las mujeres, mientras que la edad media de su audiencia se situó en los 52 años. Además, obtuvo un 43,4% de cuota en el denominado 'target comercial'.

Por edades, las principales fortalezas se encuentran en adultos de 25-44 años (51,1%) y jóvenes de 13-24 años (48,7%). La edad media del espectador es de 52 años, según los datos recogidos por Europa Press.

La emisión pasó de un 24,1% de cuota de pantalla en su primer minuto de programa a un 40,2% en el último. Por su parte, La 1 cerró el conjunto de la jornada con un 18,2% de cuota de pantalla.

De este modo, 'La Revuelta' aportó este jueves el 34,2% de la audiencia de la cadena en el día. La diferencia de cuota con la media general de la cadena es de 15,7 puntos, lo que supone un diferencial del 86%.

Finalmente, el consumo televisivo en la franja de emisión del programa fue de 12.951.000 espectadores, aumenta un 18% con respecto al jueves de la semana pasada.