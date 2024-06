Ribera pide "menos bravuconerías" a la extrema derecha y "mirar de frente" al cambio climático

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido "menos bravuconerías" a la extrema derecha y más "mirar al frente" al problema "de las generaciones de mañana", el cambio climático y el deterioro ambiental.

"Creo que es importante entender que cuando la extrema derecha se arroga esa especie de misión mesiánica de salvar a la gente, está mintiendo descaradamente. El problema de las generaciones de hoy (pero también) de las de mañana y pasado mañana es precisamente el cambio climático, el deterioro ambiental", ha señalado en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' recogida por Europa Press, donde ha pedido "menos bravuconerías y más mirar de frente y con honestidad la realidad".

En este sentido, ha instado a trabajar en políticas "coherentes" que estén "siempre" acompañadas por medidas sociales y a respaldar en el marco del "modelo europeo de Estado de bienestar" a "todos aquellos que se puedan sentir desplazados o atemorizados por los cambios" que el Gobierno debe hacer. "Esto requiere un Estado (y) unas administraciones que estén comprometidas con las personas y no tanta bravuconería o mentiras", ha indicado.

En líneas generales, ha manifestado que "lo peor que se le puede hacer a la gente" es "ser deshonesto y utilizar mentiras, medias verdades, esconder los datos o matar al mensajero". "Creo que el problema de la desinformación en este campo es importantísimo y que trabajar con honestidad, con humildad, pero con un compromiso muy firme es la mejor respuesta", ha subrayado.

Preguntada por la encuesta sobre cambio climático publicada este jueves 20 de junio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que muestra que un 80% de la población mundial quiere que sus Gobiernos impulsen una mayor acción climática, Ribera ha advertido de que el planeta se encuentra "en una situación enormemente peligrosa" y que "no cabe decir no me gusta, me da pereza, encuentro muchas dificultades" en lo referente a la acción climática.

Así, ha insistido en que hay que "fortalecerla" y hay que hacerlo "de manera justa", sin "dejar a nadie atrás" ni "generar problemas para los grupos de personas más vulnerables o para los sectores económicos más afectados por el cambio climático". En su opinión, esto implica "invertir en la Agenda Verde". Entre otras cosas, ha instado a cambiar los patrones de movilidad, repensar el modelo industrial modernizando los tejidos productivos, invertir en agua para resistir los efectos del cambio climático y la sequía, así como en construcción para tener ciudades mucho más resistentes a los efectos del cambio climático.

Además, ha incidido en que este es un "mensaje importantísimo" en el momento en el que se encuentra la Unión Europea (UE), cuyos gobiernos deben "decir con total contundencia" que "Europa no se puede quedar atrás".