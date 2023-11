Rouco Varela, sobre la amnistía: "No es aceptable desde la doctrina social de la Iglesia una secesión unilateral"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha advertido, al ser preguntado sobre la amnistía, que "no es aceptable" desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia "la secesión unilateral".

"Está claro que la doctrina sobre la secesión unilateral es clara, no es aceptable desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia una secesión unilateral, ese es el principio diremos ético, de moral social, que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar este asunto", ha subrayado Rouco Varela, este lunes, en declaraciones a los medios, al ser preguntado por la amnistía.

Así se ha pronunciado tras participar en la presentación del XXV Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre, en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid.

En este sentido, el cardenal ha defendido la "unidad de España" y se ha remitido a la doctrina de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que está "vigente" y que deja "clara" la doctrina "sobre la secesión unilateral". En concreto, ha citado tres documentos de la CEE, "la exhortación pastoral llamada 'Valoración del terrorismo, sus causas y sus consecuencias', de 2002; la del 2006 sobre la valoración moral de España y una nota de la Comisión Permanente de octubre de 2012".

Durante la presentación, Rouco Varela ha disertado sobre el 'Nacimiento y desarrollo de una iniciativa evangelizadora: los congresos Católicos y Vida Pública' y se ha referido a los problemas de fondo de la sociedad que han estado presentes a lo largo de los últimos 25 años en estos congresos.

Así, ha precisado que una problemática de fondo de este tiempo es la relacionada con "la antropología", con "la concepción del hombre" y ha advertido de que, aunque en la actualidad, no se enseña a los niños que "hay que ser ateos" o "que Dios no existe", como "en la Europa comunista de la Unión Soviética", sí que ha lamentado que ahora se enseña a los alumnos que "ser hombre depende de ellos".

"¿Qué se enseña ahora a los niños? Hombre, no se les dice que hay que ser ateos pero a lo mejor se les dice que eso de ser hombre es una cosa que depende de ellos, ser hombre depende de ti, hasta en los aspectos más fundamentales que te constituyen, tienes que hacerte a ti mismo y así te realizas pero si no sabes quién eres, ¿cómo te vas a realizar? Y, si vives una concepción falsa de ti mismo, ¿cómo te vas a realizar? Te realizarás falsamente", ha señalado Rouco Varela.

Por otro lado, el cardenal ha defendido que "Europa no se entiende sin España", un país "decisivamente universal" y ha apuntado que sería "una tristeza enorme si periclitase la idea de la Unión Europea", aunque ha propuesto "renovar" la idea de Europa.

"¿Si se necesita renovar la idea de Europa? Yo creo que renovarla sí que conviene. El discurso de Juan Pablo II en el año 82 en Santiago de Compostela ya llamaba la atención, decía que 'Europa está en crisis, una crisis civil' y apuntaba como causa: ignorar a Dios en lo moral, en la vida personal, en la vida pública", ha subrayado.

En concreto, Rouco Varela ha pedido que "no se imponga por la vía de la legislación y del ordenamiento jurídico toda una visión del hombre y de la vida" y que "no se metan" en el derecho a la vida, la concepción sobre el matrimonio y la familia o las "imposiciones de ideologías de género o no de género".

También ha expresado su esperanza en que España no desaparezca --"esperemos que no lo haga"-- aunque lo que no desaparecerá "nunca", según ha afirmado, es "la Iglesia", a pesar de que pueda pasar por "momentos de confusión o de debilidad".

Igualmente, durante su ponencia, ha realizado otras reflexiones como que "los políticos tienen que salvar su alma también"; o que "la fiebre sinodal no es de hoy".