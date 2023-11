Rozalén, sobre la condena de Sánchez a bombardeos de Israel: "No entiendo cómo no se verbaliza más. Es insoportable"

Ángel Víctor Torres promete "caminar para tener la mejor convivencia", por "la paz y la libertad": "Tenemos que defenderlo porque no está logrado"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Rozalén, que ha recibido este martes el Premio Lola González 2023 por su labor en defensa de los derechos humanos y la memoria democrática, ha lamentado este lunes la "pasividad del mundo entero" ante los bombardeos de Israel en Gaza.

"A mí me parece insoportable el número de personas que están siendo asesinadas. No entiendo cómo no se verbaliza más. Es insoportable", ha subrayado la artista cuestionada por Europa Press sobre la condena del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la muerte de civiles palestinos en ataques israelíes, una situación que ha derivado en una crisis diplomática entre España e Israel.

Rozalén ha manifestado, tras recoger el mencionado galardón que otorga la Asociación Arte y Memoria, su "preocupación" sobre que parece que no se puede condenar los actos de Israel. "Es que no es lógico que pase esto ante lo que está pasando", ha dicho. En este sentido, la cantante albaceteña ha advertido del "interés que hay detrás" para que los países no estén condenando los bombardeos y ha alertado de que lo que está pasando en Gaza es "el desprecio a la vida".

"No entiendo que estemos normalizando el ver determinadas cosas. No me parece lógico. Da igual lo que nos haya pasado en la historia, nadie entiende que el odio genera más odio", ha agregado al respecto, un tema que también ha mencionado en su discurso tras recoger el galardón de la mano del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En el acto, que se ha llevado a cabo en la Academia de Cine y en el que también se ha presentado el VII Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática (Fescimed), la artista ha defendido que "unos seres no son más humanos que otros" y que "unos cuerpos y unos huesos tienen la misma dignidad que el resto", en relación también con las víctimas del franquismo y la Guerra Civil desaparecidas.

Visiblemente emocionada, Rozalén ha agradecido el premio pero ha señalado que no creía merecérselo "sabiendo por lo que han pasado tantísimas personas" en su lucha por la democracia y la memoria democrática, un "bichito" que a ella le picó viajando por el mundo, cuando recaló en el Museo de los Derechos Humanos de Chile y leyó una frase que, ha dicho, le "cambió todo".

"La frase era 'Esto está hecho para que se sepa lo que pasó y no se vuelva a repetir'. Entonces yo inevitablemente lo comparé con mi país y no vi ningún símbolo ni algo parecido", ha relatado, para recordar también a su abuela, quien le contó lo vivido por su familia. De ahí nació la canción 'Justo', dedicada al hermano de su abuela, un tema que ayudó a encontrarlo en una fosa común en Arganda del Rey (Madrid).

"Pudo comprobar lo que supuso para mi abuela, que ya fue la única de la familia que conocía a Justo, llevar una flor a su fosa", ha destacado, para indicar que todas estas experiencias junto a sus estudios en Psicología la han llevado a pensar que no podía molestar a nadie que alguien defendiese la memoria democrática, si bien ha avisado de que se equivocó.

En este sentido, Rozalén ha explicado que cada vez que habla sobre este tema en redes sociales recibe insultos. "Eso es lo único a lo que yo me tengo que enfrentar ahora, los insultos, centenares y miles de insultos cada vez que ponen algo mío sobre este tema", ha apuntado, para lamentar también otra experiencia a pie de una fosa común en un pueblo: "Un señor dijo que todos los que estábamos ahí, y sobre todo los chavales que estaban sacando los cuerpos, merecíamos era estar ahí con un tiro bien dado".

Por este tipo de experiencias, la cantante ha afirmado en su discurso que siente "miedo" y, posteriormente en declaraciones a Europa Press, ha admitido que le duele admitir este sentimiento porque es como decir a los que atacan que "están ganando". Al respecto, ha advertido del "nivel de polarización y odio que hay ahora" en España. "Y mirando también cómo está el mundo, pues es normal que tampoco una esté optimista", ha sentenciado.

"DEFENDER LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA"

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado de la artista su "sensibilidad a favor de la memoria democrática" expresada en la música y el arte, y ha garantizado que el Gobierno seguirá en su nuevo mandato apoyando las iniciativas de organizaciones como las de la Asociación Arte y Memoria para "mantener y defender la libertad y la democracia".

En este sentido, se ha comprometido a "caminar para tener la mejor convivencia", por "la paz y la libertad". "Tenemos que defenderlo porque no está logrado", ha avisado el ministro, quien ha reivindicado que fue su abuelo, un represaliado republicano, quien en la infancia le trasladó estos valores.

Por otro lado, la presidenta de Arte y Memoria, Amparo Climent, ha clamado durante el acto el "no a la guerra" y ha condendo que el Estado palestino este siendo "destruido", mientras el presidente, Carlos Olaya, ha llamado a la sociedad a "hablar alto y claro" en defensa de los derechos y contra el fascismo.

"Ser equidistante hoy no significa ser justo, si no ser cómplice", ha dicho, para alertar que hoy valores como la libertad y la democracia que "parecen garantizados, pero no lo están". Por último, ha llamado a asistir a el VII Fescimed que del 12 al 17 de diciembre proyectará los cortos de su sección oficial y celebrará coloquios para acabar con la gala de entrega de los premios de la edición.