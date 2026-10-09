RTVE desplegará una cobertura especial para retransmitir en directo el desfile del 12 de octubre desde Madrid

Archivo - Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 20 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE realizará un despliegue especial este lunes para retransmitir el desfile militar, informar y analizar las reacciones políticas y sociales en torno al evento de la Fiesta Nacional, que podrá seguirse en directo a través de todos sus canales: Televisión Española, Radio Nacional de España y RTVE Noticias.

Según ha avanzado la Corporación, los servicios informativos de Televisión Española han preparado un especial desde las 10.00 horas que se emitirá en La 1 y el Canal 24 horas, conducido por el periodista Xabier Fortes y acompañado por Alejandro Riego, especialista en Casa Real; la periodista Yolanda Ferrer, experta en Defensa; y el capitán Manuel Cuenca, del Ejército del Aire.

El despliegue técnico contará con una veintena de cámaras para no perder detalle del desfile, que tendrá lugar en Madrid entre la Plaza del Emperador Carlos V y la Plaza de Colón, con la presencia de los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Por su parte, Radio 5 Todo Noticias realizará la retransmisión de la jornada con un programa especial que comenzará a las 10.55 horas conducido por Carlos Navarro, mientras que todos los contenidos y principales actos de la jornada podrán seguirse en directo en la web y todas las redes sociales de RTVE Noticias desde primera hora de la mañana.