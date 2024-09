Un sacerdote publica un libro para "ayudar a sanar la herida espiritual provocada por los abusos en la Iglesia"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El misionero sacerdote de la Fraternidad misionera Verbum Dei Luis Alfonso Zamorano ha lanzado el libro 'Te llamarán "mi favorita"' (PPC), para ayudar a las víctimas "a sanar la herida espiritual provocada por los abusos en la Iglesia".

El libro será presentado el miércoles 25 de septiembre en el espacio O-lumen a las 19:00 horas y contará con la presencia del arzobispo de Madrid, José Cobo.

"Este libro nace a la luz de todo lo que he recibido y aprendido tratando de estar al pie de la cruz de las víctimas y supervivientes de abusos. Una vez más, son sus rostros y sus miradas los que me interpelan y me han alentado en este largo y arduo proceso de escribir el libro", ha explicado Zamorano.

La intención del autor, que ha desarrollado su labor misionera en Chile durante 20 años, es llegar a todos escribiendo de forma divulgativa. En el libro, respetando su anonimato, se recogen muchos testimonios de supervivientes de abusos.

"Muchas víctimas me han agradecido que el libro sirva de altavoz, pues lo ven como una manera de tratar de dar sentido a su dolor", ha añadido Zamorano.

En su primer libro sobre este tema, publicado en 2019, y titulado 'Ya no te llamarán abandonada', la mayoría de testimonios eran de supervivientes de contextos familiares. En esta obra, el autor quiere ofrecer una reflexión más extensa sobre "la sanación de la culpabilidad o la necesidad de justicia". También se incorporan temas como el acompañamiento a las víctimas secundarias o indirectas y al agresor, así como una reflexión en torno al abuso de autoridad y la obediencia.

El cardenal José Cobo ha valorado que "este libro ayuda a entender y acoger esta voz curativa que viene del mismo Dios y que quiere llegar a cada herida". "Es un eco de esperanza sanadora para quienes son víctimas y para quienes escuchan, miran y quieren aprender a ponerse del lado de los más importantes del Reino de Dios", ha afirmado.