Sánchez recibe el informe de abusos en la Iglesia: "Cumplimos el compromiso de esclarecer estos terribles casos"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este jueves el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien ha destacado que de esta forma cumplen "el compromiso de esclarecer estos terribles casos".

"Cumplimos el compromiso de esclarecer estos terribles casos y responder al dolor de las víctimas durante años de silencio. Gracias al trabajo de las instituciones públicas, España es un país mejor", ha destacado Sánchez en un mensaje en la red social 'X', acompañado por una fotografía junto al Defensor del Pueblo en La Moncloa.

El pasado viernes, tras la presentación del informe, Sánchez mostró su empatía y reconocimiento a las personas que han puesto voz a las "cientos de miles de víctimas" de abusos sexuales en la Iglesia, y se comprometió a seguir trabajando desde el poder ejecutivo y legislativo para poder resarcir "al menos mínimamente todo el sufrimiento que han vivido durante todos estos años de silencio".

"No existe de lo que no se habla y ha habido durante muchos años mucha gente que ha sufrido por no poder denunciar, explicarse, visibilizar dramas humanos", subrayó.

Además, destacó que con este informe España es ahora "un poco mejor" porque "se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años, pero de la que nadie hablaba".

Según la encuesta de GAD3 recogida en el informe del Defensor del Pueblo, un 0,6% de la población española mayor de 18 años ha sufrido abusos por parte de sacerdotes o religiosos, y en total 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso. Estas proyecciones se acompañan con los testimonios de 487 víctimas de abusos.

La encuesta demoscópica, que contempla una muestra de 8.013 personas, también revela, entre otros datos, que el 11,7% de los entrevistados afirma haber sufrido abusos sexuales (en todos los ámbitos), antes de cumplir 18 años, un 3,36% en el ámbito familiar.

Además, el informe revela que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo.

A lo largo de sus 777 páginas, el Informe del Defensor apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "mucho tiempo" por la "negación", la "minimización" u "ocultación" del problema y denuncia que las víctimas han sufrido incluso "presiones" de representantes de la misma en las que se les "culpabilizaba".

No obstante, también reconoce "buenas prácticas" y "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".

Por otra parte, critica que los poderes públicos carecieron de "procedimientos adecuados" para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que hasta 2021 no se introdujeron mecanismos en todos los centros educativos públicos o privados. La mayoría de casos que se han denunciado, según precisa, pese a ser una pequeña parte del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

Entre sus recomendaciones, propone celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas, así como la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.