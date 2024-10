Seis de cada diez víctimas de LGTBIfobia sienten ansiedad y miedo más de la mitad del tiempo, según la FELGTBI+

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi seis de cada diez víctimas de acoso o agresión por LGTBIfobia sienten ansiedad y miedo más de la mitad del tiempo, según el estudio ¡Estado LGTBI+ 2024', elaborado por la Federación LGTBI+, con datos de 40 dB.

Está investigación también revela que sufrir actos de odio está relacionado con mayores niveles de la depresión y la ansiedad entre las personas LGTBI+. "Esto demostraría que la violencia física que sufre el colectivo también ataca a su salud mental", denuncia la FELGTBI+, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este jueves 10 de octubre.

Asimismo, apunta que más de la mitad (51%) de las personas que sufrieron agresiones asegura sentir rabia más de la mitad del tiempo, frente a un 16% en el caso de las personas LGTBI+ que no la han sufrido. También un 57,6% de quienes sufrieron agresiones dice sentir miedo más de la mitad del tiempo, frente a un 16.70% de quienes no han sido atacadas y un 58,90% de las víctimas declaran sentir ansiedad más de la mitad del tiempo, frente a un 32,10% de la población LGTBI+ que no ha sufrido experiencias de ese tipo.

En este sentido, desde la Federación han insistido en "atajar el origen de esta violencia, los discursos de odio, que son la antesala del delito". Así, han añadido que, según la FRA, en España se ha pasado de un 8% de personas LGTBI+ agredidas física o sexualmente en 2020, a un 12% en 2024.

En esta línea, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha defendido la necesidad "urgente" de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables "para que deje de legitimarse esta violencia y para que la LGTBIfobia deje de ser rentable políticamente".

Por su parte, el co-coordinador del Grupo de Salud Integral, Toni Martí, ha recordado que, en el último año, en España 700.000 personas LGTBI+ sufrieron acoso y 250.000 fueron víctimas de agresiones físicas o sexuales por ser LGTBI+. "Hay que atender, entender, acompañar y escuchar a las víctimas", declara. "La sanidad pública ha de aumentar recursos porque no todo el mundo puede acceder a la sanidad privada. La población LGTBI+ es una de las que tiene cuotas más altas de suicidio y, por eso, debemos invertir en prevención", ha defendido.

Finalmente, la co-coordinadora del Grupo de Salud Integral de la Federación, Irene Aterido, ha alertado de que "la persistencia de síntomas ansioso-depresivos que muestran las víctimas de LGTBIfobia podría llevar al desarrollo de trastornos de estrés post traumático complejos a futuro".

"La discriminación también es violencia, por eso, es importante abordar las nuevas y viejas formas de traumatización del colectivo. Estas pueden ser, al margen de las agresiones físicas o sexuales, la serofobia y el estigma, el acoso escolar o laboral o el* ostracismo, entre otras", declara. Por eso, reivindicamos que se imparta una educación en diversidad de manera generalizada, tal y como se recoge en la legislación actual", ha subrayado.