SEO/BirdLife pide tomar medidas climáticas "ahora" y dice que España podría ahorrar cerca de 94.000 millones para 2030.

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife insta la Unión Europea (UE) a tomar medidas climáticas "decisivas y audaces ahora" y recuerda que de hacerlo España ahorraría cerca de 94.000 millones para 2030.

La ONG ha lanzado la campaña 'La acción más rentable' para mostrar los "importantes" beneficios para la economía, la salud y el empleo que supondría una inversión adecuada en políticas que combaten el cambio climático. Ha tomado como punto de partida el informe 'Beneficios del Acuerdo de París', que lanzó en enero junto a otras trece ONG europeas.

Para llegar a la cifra de 94.000 millones ahorrados para 2030, el informe tuvo en cuenta un crecimiento del PIB de 45.500 millones, un ahorro de recursos de 18.400 millones, una mejora de la salud cifrada en 9.000 millones y un ahorro energético de 21.600 millones, que se sumarían a los 90.700 millones previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) al reducir la importación de combustibles fósiles.

A su vez, la investigación señaló que una acción climática alineada con lo que marca el Acuerdo de París supondría 185.648 empleos directos adicionales al año y, al margen de los beneficios económicos, evitar 3.027 muertes prematuras al año.

Así, el estudio explicó que España evitaría pérdidas por el cambio climático de 402.000 millones de euros a 2100 frente a un escenario de políticas actuales, y hasta 2,2 billones de euros frente a un escenario de inacción. En comparación, apuntó que el país necesitará una inversión total acumulada de 294.000 millones de euros hasta ese año para alcanzar los objetivos 2030, según estimaciones a partir de datos del borrador del PNIEC 2023-2030.

A nivel de Europa, el ahorro sería de un billón de euros para 2030. Esta cifra subiría hasta 2030 hasta alcanzar los 22,2 billones frente a la inacción, o incluso hasta los cuatro billones de euros, respecto a los compromisos políticos actuales.

De esta manera, SEO/BirdLife defiende que este informe aporta argumentos "convincentes" de que la acción climática "no sólo es necesaria, sino beneficiosa" y consideran "fundamental" que la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros tomen "ahora" medidas "decisivas y audaces". "Proteger a las personas y al planeta de los efectos devastadores del cambio climático es un deber moral, así como una decisión acertada", señala la ONG.

Este informe se enmarca dentro del proyecto Life Clima 1.5. Al margen de SEO/BirdLife, las organizaciones que participaron fueron Germanwatch para Alemania, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen - BBL para Bélgica, Environmental Association "Za Zemiata" - ZZ para Bulgaria, Society for sustainable development design - DOOR para Croacia, Centre for Transport and Energy - CDE para República Checa, Gruppen 92 para Dinamarca, Estonian Fund for Nature - ELF para Estonia, Réseau Action Climat para Francia, National Society of Conservationists - NSC - FoE HU para Hungría, Institute for Sustainable Development - ISD para Polonia, ZEO para Portugal y FOCUS para Eslovenia, bajo el paraguas de la organización Climate Change Network (CAN) Europe.